Göksel yeni imajıyla Sophia Loren'e benzetildi

Güncelleme:
Göksel bir derginin çekimlerinde yeni imajıyla büyüledi. Göksel'in yeni imajı Sophia Loren'in gençliğine benzetildi.

  • Göksel, All Magazine dergisinin 200. sayısının kapak yıldızı oldu.
  • Göksel'in yeni imajı, Sophia Loren'in gençliğini andırdı.
  • Göksel, estetik yaptırdığına ilişkin iddiaları yalanladı.

Ünlü şarkıcı Göksel, All Magazine dergisinin 200. sayısının kapak yıldızı oldu. Her karede farklı bir karakteri yansıtan Göksel'in yeni imajı ve dansıyla çekimlere damga vurdu.

Göksel'in fotoğrafları sosyal medyada büyük beğeni topladı. Yeni imajı, Sophia Loren'in gençliğini andırmasıyla da dikkat çekti. Çekim sırasında yaptığı dans ve pozlarla ünlü şarkıcı, dergi okuyucularına hem görsel bir şölen hem de enerjik bir performans sunmuş oldu.

ESTETİK İDDİALARINA YANIT VERDİ

Ünlü isim, sosyal medyada dolaşan estetik yaptırdı haberlerine videolu bir paylaşımla yanıt vermişti.

Göksel, estetik yaptırdığına ilişkin iddiaları yalanlamıştı. Şarkıcı, konuyla ilgili çıkan haberlere videolu bir paylaşımla karşılık vererek; "Arkadaşlar, ben buyum. O fotoğraftaki kişiyi de tanımıyorum." sözlerini kullanmıştı.

