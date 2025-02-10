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Göksel'den şaşırtan imaj değişikliği: Yeni imajıyla sevenlerinden tam not aldı

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Göksel, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde çıkaracağı 'Pardon' adlı şarkısı için imaj değişikliğine gitti. Yıllardır kısa kullandığı saçlarını uzatan 53 yaşındaki sanatçı, yeni imajıyla sevenlerinden tam not aldı.

Pop müziğin başarılı ismi Göksel, 'Pardon' şarkısı için saçlarını uzattı. Ünlü şarkıcının imaj değişikliği sosyal medyada beğeni topladı.

Geçtiğimiz aylarda yeni albümünün müjdesini veren Göksel, "Şimdi şarkılar üzerinde çalışıyorum. Her yerde çalışıyorum. Biraz hayal alemindeyim. Klasik ve benden duymayı sevdiğiniz şarkılar var ama ters köşeler de olacak" sözleriyle hayranlarını meraklandırmıştı. Elini çabuk tutan şarkıcı, yeni albümünü çıkarmaya hazırlanıyor.

İMAJ DEĞİŞTİRDİ

İlk olarak 14 Şubat Sevgililer Günü'nde çıkaracağı 'Pardon' adlı şarkısını çıkaracak olan ünlü isim, bu şarkı için imaj değişikliğine gitti.

Göksel, yeni imajıyla sevenlerinden tam not aldı

53 yaşındaki Göksel, yıllardır kısa kullandığı saçlarını uzattı. Yeni imajını sosyal medya hesabından paylaşan Göksel'e sevenlerinden "Nihayet uzun saç", "Alev aldı buralar" gibi yorumlar geldi.

Göksel'den şaşırtan imaj değişikliği: Yeni imajıyla sevenlerinden tam not aldı
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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