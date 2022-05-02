Gökhan Türkmen… 'FRANSIZCA BİLMEDEN FRANSIZCA ŞARKI YAPTIM!'

Bloomberg HT'de çarşamba akşamları ekrana gelen 'Fatih Altaylı ile Bire Bir' bu hafta da renkli konuklarıyla izleyicileri ekran başına topladı.

Altaylı, dün akşamki programında; işletmeci İzzet Çapa, müzisyen Gökhan Türkmen, şarkıcı-sunucu Tuğba Ünal, şef Murat Bozok, dünya turunu tamamlayan gezgin çift Zehra ve Hasan Şirin'i ağırladı.

"İLK BESTEMİ 15 YAŞINDA YAPTIM"

Müzik serüvenini anlatan Gökhan Türkmen, "Çocukluk arkadaşım gitar çalmaya başlayınca heveslendim. 13-14 yaşlarında gitar çalıp, şarkı söylemeye başladım.

Çok büyük dersler almadım. Müziği etraflıca öğrenmeye çalıştım. 15-16 yaşında ilk bestemi yaptım.

İlk sahneye de 2000 yılında çıktım. 2005 yılında 'Büyük İnsan' şarkımı çıkardım. İnternette patladı.

Müzik öğretmeni olmak istiyorum ama konservatuar sınavlarını kazanamadım." dedi.

Fransızca bilmemesine rağmen Fransızca şarkı yapan müzisyen, "Fransızca şarkılar dinlemeyi ve Fransızca filmler izlemeyim seviyorum. 'Kağıt' diye bir şarkı yaptım.

Şarkının formatı çok Fransızca gibi geldi. Fransızca söz yazdık. Sözlerini ezberledim.

İtalyanca ve İspanyolca şarkı yapmayı da düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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