Gökhan Türkmen... BOĞAZ'IN KIYISINDA ROMANTİK AKŞAM!

Gökhan Türkmen'in 4'üncü kez sahne aldığı Kuruçeşme Açıkhava, ünlü sanatçının hayranları ile hınca hınç doldu.

Müzik listelerini alt üst eden parçası 'Kalem' ile konser startını veren ünlü sanatçı, müzik şölenine 'Mahşer', 'Büyük İnsan', 'Aşk Lazım' gibi sevilen şarkılarıyla devam etti.

BOĞAZ'IN KIYISINDA ROMANTİK AKŞAM

2.5 saat boyunca dinleyicilerine Boğaz'ın kıyısında eşsiz bir gece armağan eden Türkmen, repertuvarını eski ve yeni şarkılarının yanı sıra cover'larla da renklendirdi.

Konserin sonlarına doğruyu tempoyu arttıran ünlü popçu, müzikseverleri ayağa kaldırarak, enerjik bir final yaptı.

ÜÇ BİN KİŞİLİK KORO

Sevilen şarkılarını üç bin kişiden oluşan Kuruçeşme korosuyla birlikte seslendiren Gökhan Türkmen, performansıyla dinleyicilerine keyifli bir gece yaşattı.