Gökçe Kırgız Taner, Gökçe Kırgız Durukan'a tazminat davası açacak

Gökçe Kırgız Durukan'ın, marka haline getirdiği isminden haksız kazanç elde ettiği iddiasıyla şarkıcı Gökçe Kırgız Taner'e açtığı tazminat davasını kazanmasının ardından diğer Gökçe Kırgız'dan açıklama geldi.

Gökçe Kırgız Taner kendisine açılan davanın kesin bir dava olmadığını Gökçe Kırgız Durukan'a maddi manevi tazminat davası açacağını duyurdu.

İŞTE O AÇIKLAMA

KENDİNİ PASTACILIĞA VERDİ!

"Gökçe Kırgız" markasını kullanmasının yasak getirilen Gökçe Kırgız Taner kendini pastacılığa verdi.

DurakMedya'da yer alan habere göre asıl adı Gökçe Kırgız'ın adını kullanan Merve Doğan pastacı oldu. Kendisine açılan Gökçe Kırgız davası davası devam eden Doğan, ünlü şeflerden pastacılık eğitimi alıyor. Pastacılık alanında iddialı olduğunu söyleyen Doğan " Hayalimi gerçekleştirdim. Mutfak tam bana göre" dedi.

FENOMEN ŞARKI BENİM DEMİŞTİ

Asıl adı Merve Doğan olan şarkıcı Gökçe Kırgız Taner 2013 yılında resmi olarak Gökçe Kırgız adını aldı ve " Kalbime gömerim o zaman" şarkısının söz ve bestesinin kendisine ait olduğunu ileri sürmüştü.