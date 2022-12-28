Gökay Kalaycıoğlu'nun 'Kaybettiğin babanla 30 saniyen olsa ne yapardın' sorusu Serkan Çağrı'yı ağlattı

Sevilen sanatçı Serkan Çağrı, 360 TV'de yayınlanan Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk oldu. Müzisyen babasıyla arasındaki mesafeli ilişkiden bahseden Çağrı, duyduğu soru karşısında gözyaşlarını tutamadı.

"BABAMLA BERABER OLMAMIZA RAĞMEN BİRBİRİMİZE HASRET KALDIK"

Çağrı, "İçinde kalan tek keşke babanla yaşayamadığın yılların mı?" sorusuna "Derin bir konuya girdin. Herkesin hayatında keşkeleri vardır. Babam ve ben iki müzisyen olarak duygularımızı içinde yaşayan insanlardık. Babam da çok sosyal görünürdü ama asosyaldi. Rahmetli babam duygularını gösteremezdi. Beni sevdiğini ve benim için ağladığını bilirdim. Ben onun o halini görmek istemezdim çünkü kendimi zayıf hissederdim. Biz babamla konuşurken gözlerimiz birbirine bakmazdı. Sarılmak isterdik ama sarılamazdık. Babamı ilik kanserinden kaybettik. 2 yıl mücadele ettik ve son zamanlarında biraz da olsa ben açılmıştım. Biz babamla bir arada olmamıza rağmen hasret kaldık" cevabını verdi.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Kalaycıoğlu'nun "Babanla 30 saniyen olsa ne yapmak istersin?" sorusu üzerine de duygusal anlar yaşayan ünlü isim, "Babamla 30 saniyem olsa ona doyasıya sarılırdım. Beni ağlatıyorsun. Vefatından sonra günlerce babamın öldüğüne inanmadım ve mezarını açtırmayı düşündüm. Kafamda hep babam gidemez ya tekrardan kalbi çalışırsa diye düşündüm" ifadelerini kullandı.