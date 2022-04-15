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Gizlice Evlendiği Eşini İlk Kez Paylaştı

Snob Magazin - Magazin
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Gizlice Evlendiği Eşini İlk Kez Paylaştı

Popçu Atiye eşi ile fotoğrafını 1 yıl sonra paylaştı. Fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Türk pop müziğinin sıra dışı renkli ismi Atiye, uzun bir zaman sonra ilk defa eşiyle İstinye Park'ta görüldü.

Ailece Japon restaurantı Zum'da yemek yiyen Atiye, kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını da kırmadı. İkili sonrada çektikleri fotoğrafı sosyal medya hesaplarında paylaştı. Binlerce beğeni alan fotoğraf ikilinin 1 yıl sonra paylaştığı ilk fotoğraf oldu.

Gizlice Evlendiği Eşini İlk Kez Paylaştı

Gizlice Evlendiği Eşini İlk Kez Paylaştı

Snob Magazin / Magazin

İstinye Park, Türk, Magazin, Haberler

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