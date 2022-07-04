Gizli Saklı dizisinde büyük hata! Görenler gülme krizine girdi - Haberler

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Gizli Saklı dizisinde büyük hata! Görenler gülme krizine girdi

Haberler.com - Zehra Yaşık - Magazin
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Fox Tv'de yayınlanan Gizli Saklı dizisindeki bir sahne sosyal medyada olay oldu. Restoran sahnesinde bir figüranın boş tabaktan yemek yediği anlar dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmadı. Oyuncu Tardu Flordun dahi dikkatini çeken sahne izleyenleri gülme krizine soktu.

Başrollerini Sinem Ünsal ve Halit Özgür'ün paylaştığı Gizli Saklı dizisigeçtiğimiz haftalarda Fox Tv ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Kadrosun birçok başarılı oyuncu bulunan dizinin son bölümündeki hata ise sosyal medyaya damga vurdu.

BOŞ TABAKTAN YEMEK YEDİ

Tardu Flordun'un olduğu restoran sahnesinde yan masada oturan bir figüranın sanki tabağında yemek varmış gibi bir şeyler yemesi bazı izleyicilerin gözünden kaçmadı. Figüranın boş tabaktan yemek yemesi Tardu Flordun'un dahi çekim sırasında dikkatini dağıttı. Kısa süre içerisinde sosyal medyaya düşen görüntüler, birçok kişi tarafından paylaşılarak tiye alındı.

Gizli Saklı dizisinde büyük hata! Görenler gülme krizine girdi

Gizli Saklı dizisinde büyük hata! Görenler gülme krizine girdi

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

Gizli Saklı Fox Magazin Haberler

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