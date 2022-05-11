Girişimci iş kadınları töreninde Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur'a anlamlı plaket

Girişimci iş kadınları, dün akşam Adile Sultan Sarayı'nda düzenlenen Türk İş Kadınları Rehberi ve Plaket Töreni etkinliğinde buluştu. Pınar Altuğ ve Burak Törün'ün sunuculuğunda gerçekleşen törende birçok başarılı iş kadınını plaketleri verildi.

"GÜVENLE İŞ HAYATINA GİREN KADINLARI ONURLANDIRIYORUZ"

Gelin Damat Dergisi sponsorluğunda düzenlenen Türk İş Kadınları töreninde konuşan Gelin Damat Dergisi İmtiyaz sahibi Ferhat Muğurtay: "Bu gecenin asıl amacı gelişimci iş kadınları arasında birlikteliği sağlamak ve geliştirmek ve birbirleri arasındaki iş olanaklarını geliştirmeleri adına bu etkinliği düzenliyoruz. Bu bir ödül töreni değil. Güvenle iş hayatına giren kadınları burada onurlandırıyoruz diyelim. Gelin Damat Düğün Davet markasıyla bugün ilk bayimizi açıklayacağımız bu organizasyonla 100 bayi hedefimize ulaşmaya çalışıyoruz" dedi.

"KADINLAR ALKIŞLANINCA ÇOK MUTLU OLUYORUM"

Gecede sunuculuk yapan Pınar Altuğ Atacan" Emekçi kadınların emeklerinin kabul edildiği bir gece. Her kadın alkışlanmak ister. Ben de orada olunca daha çok mutlu oluyorum. Güzel haberler vereceğimiz bir gece olacağı için nasıl keyifsizolabilirim" şeklinde konuştu.

Pınar Altuğ Atacan ile sunuculuk yapan Burak Törün ise"Bu gecede bir damat gibi sahnede ses getirmeye çalışacağım sevgili partnerim Pınar Altuğ Atacan ile" ifadelerini kullandı.

WILMA ELLES: İŞ HAYATINDA OLAN KADINLARIN YAŞADIĞI ZORLUKLARI BİLİYORUM

Anlamlı gecede plaket alan başarılı oyuncu Wilma Elles ise hislerini şu sözlerle dile getirdi: "Adile Sultan Sarayı'nda olmaktan çok mutluluk duyuyorum. Özellikle kadınlara yönelik etkinliklerde bulunmak istiyorum. İş hayatında olan kadınların hayatları oldukça zor. Hem işleri hem de aileleri... Ben de bir iş kadını olduğum için avantajlarını ve zorluklarını çok iyi biliyorum. Umarım hepimiz işlerimizde daha çok büyüteceğiz. Buradaki iş kadınların ilham alarak işlerimi büyütmek istiyorum. Şu an bir pantolon koleksiyonum ve krem koleksiyonum var."

HABERLER.COM GENEL YAYIN YÖNETMENİNE ANLAMLI PLAKET

Birçok başarılı iş kadının bir araya geldiği bu anlamlı ve özel gecede Haberler.com Genel Yayın Yönetmen avukat Bedia Teymur'a da başarılarından dolayı plaketi takdim edildi.