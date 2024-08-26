Gençlik yıllarına döndüler! Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler de Ceylan'ın filtresinden nasibini aldı

Son yıllarda yaptırdığı estetik işlemlerle ve paylaşımlarında kullandığı filtrelerle adından sıkça söz ettiren Ceylan, son paylaşımıyla herkesi güldürdü. Geçtiğimiz günlerde uçakta karşılaştığı Nejat İşler'e filtre yaparak bambaşka birine benzeten Ceylan bu sefer de Behzat ve Süheyl kardeşlere aynısı yaptı.

"CEYLAN'I HAFİF ATLATTIK SIRADA SEDA SAYAN VAR"

Havalimanında Behzat ve Süheyl kardeşlerle karşılaşarak fotoğraf çeken Ceylan, iki ünlü ismi filtreyle gençleştirdi. O anları Instagram hesabından paylaşan şarkıcı "Pamuk gibi olduk" ifadelerini kullanırken fotoğraf kısa sürede gündem oldu. Behzat Uygur da o anları "Havaalanında Küçük Ceylan'ı gördük sağ olsun o da paylaşım yapmış" notuyla yayınladı. Gelen esprili yorumlara cevap veren Uygur "İnanın bir gram filtre koymamış. Ceylan'ı hafif atlattık sırada Seda (Sayan) var. Ne gençliği Süheyl bildiğin embriyo" diyerek herkesi güldürdü.