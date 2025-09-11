Genç Yetenek Mustafa Konak, Mehmet: Fetihler Sultanı'nda Şehzade Mustafa Oluyor

Genç oyuncu Mustafa Konak; TRT 1'in Dev Yapımı Mehmet: Fetihler Sultanı Dizisinde Şehzade Mustafa'yı canlandıracak.

TRT'nin merakla beklenen yeni dizisi Mehmet: Fetihler Sultanı, 16 Eylül Salı günü izleyeciyle buluşamaya hazırlanıyor. Yeni sezonda dizinin güçlü kadrosuna, genç ve yetenekli oyuncu Mustafa Konak da dahil oldu. Henüz 12 yaşında olmasına rağmen bir çok farklı projede rol alarak dikkat çeken Mustafa Konak'ın, Mehmet: Fetihler Sultanı dizisinde, Fatih Sultan Mehmet'in oğlu Şehzade Mustafa karakterini canlandıracağı öğrenildi.

TRT 1'in büyük prodüksiyonlarla hazırladığı Mehmet: Fetihler Sultanı, Osmanlı Devleti'nin ihtişamlı dönemlerini ve Fatih Sultan Mehmet'in fetihlerle dolu hayatını ekrana taşıyor. Fatih Sultan Mehmet'in oğlu Şehzade Mustafa karakteri de dizinin önemli figürlerden biri olarak dikkat çekiyor. Kariyerinde kısa sürede büyük bir ivme yakalayan başarılı oyuncu Mustafa Konak, bugüne kadar rol aldığı projelerde izleyicilere bir çok farklı karakterleri sunmayı başarsa da, bu rolde nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu oldu. - İSTANBUL