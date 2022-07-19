Genç oyuncu Yağmur Ün bebek bekliyor! Hamile olduğunu söyleyince rol aldığı filmden çıkarıldı - Haberler

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Genç oyuncu Yağmur Ün bebek bekliyor! Hamile olduğunu söyleyince rol aldığı filmden çıkarıldı

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Cemal Hünal, Hande Subaşı ve Ebrar Alya Demirbilek'i Zevcat filminde başrolü paylaşacak olan genç oyuncu Yağmur Ün'ün nişanlısından hamile olması sette kriz çıkardı. Hünal'ın darp sahnelerinden dolayı Ün ile oynamak istememesinin ardından başrol oyuncusu değiştirildi.

Cemal Hünal, Hande Subaşı, Yağmur Ün, Ebrar Alya Demirbilek'i buluşturan "Zevcat" filminin okuma provaları yapıldı. Ancak sete çıkmaya hazırlanan filmde başrol oyuncusu Yağmur Ün'ün doktor nişanlısından 2 aylık hamile olduğu öğrenildi.

BAŞROL OYUNCUSU DEĞİŞTİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Cemal Hünal senaryo gereği beraber ağır darp sahneleri çekeceği Ün için "Hamile bir kadınla o sahnelerde oynamam riskli olur" diyerek Ün ile oynamak istemediğini belirtti. Yaşanan sıkıntının ardından filmin sete çıkış tarihi ertelenirken başrol oyuncusunun değiştirilmesine karar verildi. Başrol arayışının ardından Yağmur Ün'ün yerine Bahar Şahin'le anlaşıldı.

Genç oyuncu Yağmur Ün bebek bekliyor! Hamile olduğunu söyleyince rol aldığı filmden çıkarıldı

ZEVCAT FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Yapımcılığını İlter Aykaç ve Erol Akyürek'in üstlendiği Altayaz Production ve Kum Film imzalı film, girişimcilik kursunu yeni bitirmiş 'Bahar'ın hikayesini anlatıyor. Bahar, kendi atölyesini açma hayalleriyle yaşarken yolu evli ve çocuklu Kadir'le kesişiyor ve hayatını bambaşka bir hal alıyor. Senaryosunu Mert Selek ve Meryem Beyza Er'in birlikte kaleme aldığı "Zevcat" Amerika ve Türkiye'de vizyona girecek.

Mayıs ayında doktor sevgilisi Doğaç'tan evlilik teklifi alan Yağmur Ün, haziran ayında aile arasında bir tören yaparak nişanlandı.

Genç oyuncu Yağmur Ün bebek bekliyor! Hamile olduğunu söyleyince rol aldığı filmden çıkarıldı

Genç oyuncu Yağmur Ün bebek bekliyor! Hamile olduğunu söyleyince rol aldığı filmden çıkarıldı

Ecem Altan
Ecem Altan
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Cemal Hünal Yağmur Ün Magazin Haberler

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