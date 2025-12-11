Gecenin en dikkat çeken ismi Nesrin Cavadzade oldu, işte sebebi...

"Al Yazmalım", "Küçük Ağa", "Bizim Hikaye", "Yasak Elma" ve "Sandık Kokusu" gibi birçok başarılı projede yer alan Nesrin Cavadzade, dün akşam katıldığı ödül töreninde şıklığıyla dikkat çekti.

Her zaman iddialı tarzıyla adından söz ettiren oyuncu, bu kez dekolteden uzak, tamamen kapalı bir tercih yaptı.

Vücuda tam oturan, boğazlı ve yere kadar uzanan beyaz elbisesiyle tüm bakışları üzerine çeken Cavadzade, geceye damga vurdu.

Ünlü oyuncunun bu zarif stili, takipçileri tarafından oldukça beğenildi ve gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri olmasını sağladı.