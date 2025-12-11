Gecenin en dikkat çeken ismi Nesrin Cavadzade oldu, işte sebebi...
Her zaman cesur tarzıyla dikkat çeken Nesrin Cavadzade, dün akşam katıldığı geceye tamamen kapalı beyaz bir elbiseyle damga vurdu. Ünlü oyuncunun vücuda tam oturan ve yere kadar uzanan, boğazlı elbisesi çok beğenildi.
- Nesrin Cavadzade, dün akşam katıldığı bir ödül töreninde şıklığıyla dikkat çekti.
- Nesrin Cavadzade, boğazlı ve yere kadar uzanan beyaz bir elbise giydi.
- Nesrin Cavadzade, 'Al Yazmalım', 'Küçük Ağa', 'Bizim Hikaye', 'Yasak Elma' ve 'Sandık Kokusu' gibi projelerde yer aldı.
"Al Yazmalım", "Küçük Ağa", "Bizim Hikaye", "Yasak Elma" ve "Sandık Kokusu" gibi birçok başarılı projede yer alan Nesrin Cavadzade, dün akşam katıldığı ödül töreninde şıklığıyla dikkat çekti.
Her zaman iddialı tarzıyla adından söz ettiren oyuncu, bu kez dekolteden uzak, tamamen kapalı bir tercih yaptı.
Vücuda tam oturan, boğazlı ve yere kadar uzanan beyaz elbisesiyle tüm bakışları üzerine çeken Cavadzade, geceye damga vurdu.
Ünlü oyuncunun bu zarif stili, takipçileri tarafından oldukça beğenildi ve gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri olmasını sağladı.