Gazilerle ilgili skeciyle tepki çeken Güldür Güldür ekibi özür diledi

Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür Show'da yayınlanan bir skeçte, gazilere ithafen kullanılan "Kurşun yemek seni ayrıcalıklı yapmaz" sözleri sosyal medyada tepki çekti. Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan skecin ardından açıklama yapan ekip, özür diledi.

"SKEÇTEN ALINAN BİR KESİT ANLAMINDAN KOPARILMIŞ"

Eleştirilerin ardından skeci yayından kaldıran Güldür Güldür'ün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Youtube'da yayınlanan ve sosyal medyada bahsi geçen skecimiz toplumsal ve kültürel değerleri hiçe sayan yozlaşmış bir karakterin eleştirisidir. Niyetimiz ortak değerlerin korunmasına vurgu yapmakken, skeç içerisinden alınmış bir kesit anlam ve bağlamından kopartılmış, vermek istediğimiz mesajın tam aksi bir anlam ortaya çıkmıştır. Bu durumu üzülerek karşılıyor ve bahsi geçen skeci yayından kaldırıyoruz. Kahraman gazilerimizden özür diliyoruz.

"KURŞUN YEMEK SENİ AYRICALIKLI YAPMAZ"

Show TV'de yayınlanan programdaki skeçte, bir gaziye yönelik "Tamam en gazi sensin. Kurşun yemek seni ayrıcalıklı yapmaz." sözleri tepkilerin odağı oldu. Skeçte, gazilere tanınan ayrıcalıklar ve "gazikart" uygulaması da mizah konusu yapıldı.