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Gazilerle ilgili skeciyle tepki çeken Güldür Güldür ekibi özür diledi

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Gazilerle ilgili yapılan bir skeçteki "Kurşun yemek seni ayrıcalıklı yapmaz" sözlerinden dolayı tepki çeken Güldür Güldür Show ekibi, izleyicilerden özür dilerek videoyu yayından kaldırdı.

Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür Show'da yayınlanan bir skeçte, gazilere ithafen kullanılan "Kurşun yemek seni ayrıcalıklı yapmaz" sözleri sosyal medyada tepki çekti. Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan skecin ardından açıklama yapan ekip, özür diledi.

"SKEÇTEN ALINAN BİR KESİT ANLAMINDAN KOPARILMIŞ"

Eleştirilerin ardından skeci yayından kaldıran Güldür Güldür'ün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Youtube'da yayınlanan ve sosyal medyada bahsi geçen skecimiz toplumsal ve kültürel değerleri hiçe sayan yozlaşmış bir karakterin eleştirisidir. Niyetimiz ortak değerlerin korunmasına vurgu yapmakken, skeç içerisinden alınmış bir kesit anlam ve bağlamından kopartılmış, vermek istediğimiz mesajın tam aksi bir anlam ortaya çıkmıştır. Bu durumu üzülerek karşılıyor ve bahsi geçen skeci yayından kaldırıyoruz. Kahraman gazilerimizden özür diliyoruz.

Gazilerle ilgili skeciyle tepki çeken Güldür Güldür ekibi özür diledi

"KURŞUN YEMEK SENİ AYRICALIKLI YAPMAZ"

Show TV'de yayınlanan programdaki skeçte, bir gaziye yönelik "Tamam en gazi sensin. Kurşun yemek seni ayrıcalıklı yapmaz." sözleri tepkilerin odağı oldu. Skeçte, gazilere tanınan ayrıcalıklar ve "gazikart" uygulaması da mizah konusu yapıldı.

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Güldür Güldür Show Televizyon Sosyal Medya Magazin Haberler

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Yorumlar (3)

Halo Dayı:

Dillerinden Atatürkü düşürmezler, ama içlerindeki asıl besledikleri düşünceyi de Allah dillerine vurdular böyle. Sizler Gazi Mustafa Kemal in sadece laiklik inkılabını benimsediniz. Oda işinize geliyor o yüzden. Yazık bu milletin içinden beslenipte bu millete bıçak sokanlara.

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Mustafa Ozturk:

Bu ülke millet parçalanıp yok olmasın diye bu insanlar canını ortaya koyuyor. Sonuçta şehit veya gazi oluyor. Vatanı için millet için kanını akıtıyor. Ya sizler ne yaptınız güldür ekibi utanın yazıklar olsun.

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yakup dündar:

skeci yayından kaldırmak ile olmuyor ki.kutsal değerlerimiz ile ilgili oyun yazarken en yüksek sorumluluk içinde hareket etmek zorundasınız.en azından özür dileyip yayından kaldırmışlar.bu da bir gelişmedir.

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