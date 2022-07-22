Gazeteci Cem Küçük, "Birileri ülkeyi yemeğe devam ediyor" diyen Birce Akalay'ı hedef aldı: Böyle konuşanların kariyeri bitti - Haberler

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Gazeteci Cem Küçük, "Birileri ülkeyi yemeğe devam ediyor" diyen Birce Akalay'ı hedef aldı: Böyle konuşanların kariyeri bitti

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Gazeteci Cem Küçük, doların artışına tepki gösterirken "Birileri ülkeyi yemeye ve doyumsuzca satmaya devam ediyor. Yargılanacağınız günleri görebilmek ümidiyle" diyen Birce Akalay'ı hedef aldı. Küçük, Akalay için yazdığı yazısında "Son 20 yıldır böyle konuşanlar ya içeri girdi, ya kaçtı ya da kariyerleri bitti. Siz siz olun fazla öz güvenli olmayın. Temkinli olmak daha iyidir" dedi.

Son günlerde Kuş Uçuşu ve Mezarlık dizileriyle adından söz ettiren oyuncu Birce Akalay, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda doların artışına tepki gösterdi. Gazeteci Cem Küçük de Akalay'ı hedef alarak dikkat çeken ifadelerde bulundu.

"ÜLKEYİ SATMAYA DEVAM EDİYORLAR"

Zaman zaman gündemle ilgili paylaşımlar yapan Akalay, döviz kurundaki yükselişe sessiz kalamadı. Ülkenin geldiği duruma isyan eden oyuncu, Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşımda "Bıktım artık. Emeğimizin değeri, paramız iyiden iyiye pul oldu. İşçimiz, halkımız sefil oldu. Fakat birileri ülkeyi yemeye ve doyumsuzca satmaya devam ediyor. Yargılanacağınız günleri görebilmek ümidiyle ki göreceğiz" dedi.

Gazeteci Cem Küçük, 'Birileri ülkeye yemeğe devam ediyor' diyen Birce Akalay'ı tehdit etti

KÜÇÜK: BÖYLE KONUŞANLAR YA KAÇTI YA DA KARİYERLERİ BİTTİ

Akalay'ın paylaşımına gazeteci Cem Küçük'ten tepki geldi. Türkiye Gazetesi'ndeki köşesinde Birce Akalay'a cevap veren Küçük, şunları yazdı: "Ekonomik zorluklardan dolayı şimdi yine tehditlere başladılar. Dün adını gerçekten ilk kez duyduğum Birce Akalay diye biri oyuncuymuş hükümeti tehdit etmiş. 'Yargılanacaklar' demiş. Kimin neyle yargılanacağını dememiş ama muhtemelen ortamlarda konuşulanları aktarmış. Konuşulanları duyuyor. 'Hükümet kesin gidici' diyor. Bunların hepsine bir özgüven gelmiş. Birce Hanım, son 20 yıldır böyle konuşanlar ya içeri girdi, ya kaçtı ya da kariyerleri bitti! Birce Hanım, bir zamanlar Mehmet Ali Alabora vardı. Gezi'de ağaçların bahane olduğunu söylemişti. Kendisi galiba Londra'da. Siz siz olun fazla öz güvenli olmayın. Temkinli olmak daha iyidir..."

Gazeteci Cem Küçük, 'Birileri ülkeye yemeğe devam ediyor' diyen Birce Akalay'ı tehdit etti

Gazeteci Cem Küçük, 'Birileri ülkeye yemeğe devam ediyor' diyen Birce Akalay'ı hedef aldı: Böyle konuşanların kariyeri bitti

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Birce Akalay Cem Küçük Magazin Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

Selim:

CEM küçük bizde sana halkla aşık atmamanı tavsiye ederız

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seyfullah aydın:

bu ülkede seksen milyonu aşan nüfusumuz var bakıyorsun ortaya çıkmış bir avuç insan her konuda ahkam kesiyor millete akıl veriyor sanırsınız seksen milyon küsur insan akılsız bir onlar akıllı.. kurmuşlar tezgahı her akşam televizyonda faso işkembeden sallıyorlar

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BAHAR CANDAN DEĞİL:

Cem küçük gibiler hala utanmadan yorum yapıyor bu ülkede ya inanılmaz. haklı, maalesef bu ülkede doğru söyleyenler içerde yalan söyleyenler baş tacı tıpkı kendisi gibi. önceden Allah sonumuzu hayretsin derdim hep, şuan Allah hak ettiğimizi versin diyorum.

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