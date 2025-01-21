Gamze Nur Karta: Fenomen olma hikayemi ilk kez anlatıyorum!

29 yaşındaki fenomen, sosyal medyadaki macerasına Instagram'da başladıktan sonra, kızı Öykü ile çektiği samimi ve eğlenceli videolarla Youtube'da da geniş bir kitleye ulaştı. Aslen Hatay İskenderunlu olan Gamze, hem eşi Mehmet Karta hem de kızıyla olan hayatını dijital platformlarda paylaşarak kısa sürede fenomenlik basamaklarını hızla tırmandı.

FENOMENLİK HİKAYESİNİ ANLATTI

Guru Studio'nun özel bölümünde Gamze Karta, sosyal medyada ilk viral içeriğini nasıl ürettiğini, profesyonel bir ekip kurma sürecini ve şarkıcılık kariyerine nasıl adım attığını anlattı. Kızı Öykü ile olan YouTube macerası ve fenomenliğin hayatına kattıkları da sohbetin dikkat çeken konuları arasında yer aldı.

YENİ SINGLE "DİPSİZ KUYU"

Ayrıca Gamze, röportaj sırasında 18 Ocak'ta yayınlanan yeni single'yla ilgili de konuştu. Şarkıcılık kariyerine dair heyecanını paylaşan fenomen, bu alandaki hedeflerinden de bahsetti.

Gamze Karta ile keyifli sohbeti ve fenomenliğin perde arkasını öğrenmek için Guru Studio YouTube Kanalı'ndaki özel bölümü kaçırmayın!