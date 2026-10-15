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"Konu Komşu" dizisinin gala mekanını su bastı! Eğlenceye devam ettiler

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Rıza Kocaoğlu ve Büşra Pekin’in başrollerini paylaştığı “Konu Komşu” dizisinin gala mekanını sağanak nedeniyle su bastı. Zeminin suyla kaplandığı mekanda davetlilerin eğlenceye devam ettiği görüldü.

Rıza Kocaoğlu ve Büşra Pekin’in başrollerini paylaştığı “Konu Komşu” dizisinin gala mekanını sağanak nedeniyle su bastı. Zeminin suyla kaplandığı mekanda davetlilerin eğlenceye devam ettiği görüldü.

İstanbul’da etkili olan şiddetli sağanak, yeni dikey dizi “Konu Komşu” için düzenlenen galayı da vurdu. Rıza Kocaoğlu, Büşra Pekin ve Tuana Naz Tiryaki’nin başrollerinde yer aldığı dizinin gala mekanında su baskını yaşandı.

SU BASKININA RAĞMEN EĞLENCE SÜRDÜ

Gala sırasında çekilen görüntülerde, içeri giren suyun zemini kapladığı görüldü. Mekandaki kalabalığın su baskınına rağmen eğlenmeye devam ettiği anlar da kameralara yansıdı.

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