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Gaddar dizisinin başrolü Sümeyye Aydoğan, performansıyla alay konusu oldu

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Çağatay Ulusoy ile Gaddar dizisinde başrolü paylaşan Sümeyye Aydoğan, ağlama sahnesindeki performansıyla alay konusu oldu. Oyuncu için "Son zamanlarda gördüğüm en kötü performans" yorumu yapıldı.

Sadakatsiz, Taçsız Prenses, Duy Beni, Magarsus ve Dönence gibi dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren Sümeyye Aydoğan, şimdilerde FOX TV'de yayın hayatına başlayan Gaddar dizisinde rol alıyor. Dizinin dün akşam yayınlanan bölümünde Aydoğan'ın ağlama sahnesindeki performansı eleştirilerin hedefi oldu.

Dizide Aydan rolünü oynayan Sümeyye Aydoğan, Çağatay Ulusoy'un oynadığı Dağhan ile duygusal anlar yaşadıktan sonra gözyaşlarına boğuluyor. Oyuncunun banka oturarak titreyerek ağladığı anlardaki performansı ise hiç beğenilmedi. Aydoğan için "Gülüyor mu ağlıyor mu belli değil. Yönetmen uyarmıyor mu?" ve "Son zamanların en kötü performansı" gibi yorumlar yapıldı.

İşte oyuncu için yapılan bazı yorumlar...

Gaddar dizisinin başrolü Sümeyye Aydoğan, performansıyla alay konusu oldu

Gaddar dizisinin başrolü Sümeyye Aydoğan, performansıyla alay konusu oldu

Gaddar dizisinin başrolü Sümeyye Aydoğan, performansıyla alay konusu oldu

Gaddar dizisinin başrolü Sümeyye Aydoğan, performansıyla alay konusu oldu

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Sümeyye Aydoğan Çağatay Ulusoy Gaddar Televizyon Magazin Haberler

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