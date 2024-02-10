Gaddar dizisinin başrolü Sümeyye Aydoğan, performansıyla alay konusu oldu

Sadakatsiz, Taçsız Prenses, Duy Beni, Magarsus ve Dönence gibi dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren Sümeyye Aydoğan, şimdilerde FOX TV'de yayın hayatına başlayan Gaddar dizisinde rol alıyor. Dizinin dün akşam yayınlanan bölümünde Aydoğan'ın ağlama sahnesindeki performansı eleştirilerin hedefi oldu.

Dizide Aydan rolünü oynayan Sümeyye Aydoğan, Çağatay Ulusoy'un oynadığı Dağhan ile duygusal anlar yaşadıktan sonra gözyaşlarına boğuluyor. Oyuncunun banka oturarak titreyerek ağladığı anlardaki performansı ise hiç beğenilmedi. Aydoğan için "Gülüyor mu ağlıyor mu belli değil. Yönetmen uyarmıyor mu?" ve "Son zamanların en kötü performansı" gibi yorumlar yapıldı.

İşte oyuncu için yapılan bazı yorumlar...