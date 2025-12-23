Haberler

Fren yerine gaza bastı iddiası! Hülya Avşar'dan olay kaza açıklaması

Fren yerine gaza bastı iddiası! Hülya Avşar'dan olay kaza açıklaması
Hülya Avşar'ın Tarabya Sahili'nde lüks otomobiliyle kaza yaptığı iddia edilmiş, fren yerine gaza bastığı öne sürülmüştü. Sağlık durumu merak konusu olurken Avşar'dan açıklama geldi. Ünlü isim, söz konusu kazanın yeni olmadığını ve yaklaşık 1,5 ay önce meydana geldiğini belirtti.

  • Hülya Avşar'ın 10 Ekim'de kutladığı 62'nci yaş günü için aldığı yaklaşık 10 milyon TL değerindeki otomobiliyle Tarabya Sahili'nde kaza yaptığı iddia edildi.
  • Hülya Avşar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kazanın yaklaşık 1,5 ay önce meydana geldiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
  • Hülya Avşar, 4 yıllık aranın ardından Ali Balcı'nın yönettiği 'Aynı Yağmur Altında' dizisinde Fazilet Aydan rolünü üstlendi ve dizinin İstanbul çekimleri 23 Aralık'ta başlayacak.

Hülya Avşar'ın, 10 Ekim'de kutladığı 62'nci yaş günü için kendisine hediye olarak aldığı yaklaşık 10 milyon TL değerindeki otomobiliyle Tarabya Sahili'nde kaza yaptığı iddia edildi.

İddiaya göre Avşar, fren yerine gaza bastı. Duvarın hemen arkasında denizin bulunması nedeniyle ünlü isim büyük bir tehlike atlattı ve son anda otomobilin denize uçmasını engelledi. Kazada ciddi hasar alan aracın daha sonra tamir edildiği öğrenildi.

Yaşananların ardından Avşar'ın hayranları ve sevenleri ünlü ismin sağlık durumunu merak etti. Gündeme gelen iddialar sonrası Hülya Avşar, sosyal medya hesabından açıklama yaparak kamuoyunu bilgilendirdi.

Avşar paylaşımında, kazanın bugün yaşanmadığını ve yaklaşık 1,5 ay önce meydana geldiğini belirterek, "Gayet iyiyim. Merak edip arayan, soran ve mesaj atan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

4 YILLIK ARANIN ARDINDAN SETLERE DÖNÜYOR

Son olarak 2021 yılında Masumiyet dizisiyle ekranlarda boy gösteren Hülya Avşar, 4 yıllık aranın ardından setlere dönüş yaptı. Uzun süren sessizliğini bozan Avşar, yönetmen koltuğunda Ali Balcı'nın oturduğu Aynı Yağmur Altında dizisi için el sıkıştı. Başrolleri Nilsu Berfin Aktaş ve Burak Tozkoparan ile paylaşacak olan Hülya Avşar, dizide hayat vereceği karakterle dikkat çekti. Londra sahneleriyle başlayan dizinin 23 Aralık'ta başlayacak İstanbul çekimleri öncesi, Fazilet Aydan rolünü üstlenen Hülya Avşar, provalara katıldı. Senaryo gereği tesettüre giren Avşar'ın çekimlerden ilk kareler de yayınlanmıştı.

