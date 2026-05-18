Haberler

Şehit Polis Emrah Koç’un Türkü Söylediği Anlar Ortaya Çıktı

Şehit Polis Emrah Koç’un Türkü Söylediği Anlar Ortaya Çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde kavga ihbarına giden polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç, silahlı saldırı sonucu şehit oldu. Şehit Emrah Koç’un arkadaşıyla birlikte 'Ela Gözlüm Ben Bu Elden Gidersem' türküsünü söylediği görüntüler sosyal medyada duygu dolu anlar yaşattı. Şehitler için yarın tören düzenlenecek.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde kavga ihbarına gittiği adreste silahla vurularak şehit olan 2 polis memurundan Emrah Koç'un türkü söylediği görüntüleri ortaya çıktı.

Tekirdağ'ın Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne görevli polis memurları Erkan Tütüncüler ile Emrah Koç, Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi'nin Gölcük Meydanı mevkisindeki bir iş merkezine kavga ihbarına gitti. Burada polis memurları iddiaya göre psikolojik tedavi gören O.A.'nın silahlı saldırısına uğradı. Olayda polis memurları Tütüncüler ile Koç şehit oldu, saldırgan O.A. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

TÜRKÜ SÖYLEDİĞİ GÖRÜNTÜLER

Şehit polislerden Emrah Koç'un saz çalan bir arkadaşına eşlik ederek, 'Ela Gözlüm Ben Bu Elden Gidersem' adlı türküyü söylediği görüntüleri ortaya çıktı. Sanal medyada yayılan görüntüleri izleyenler duygu dolu anlar yaşadı.

ŞEHİT POLİSLERE TÖREN

Şehit polis memurları Erkan Tütüncüler ile Emrah Koç, yarın son yolculuklarına uğurlanacak. Şehitler için yarın Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlenecek. Törene İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan da katılacak. Törenin ardından şehit polis Emrah Koç'un cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Van'a gönderilecek.

Şehit polis memuru Erkan Tütüncüler için de Çorlu Hacı Mehmet Şirikçi Camisi'nde öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Çorlu Şehitliği'nde toprağa verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump: İran daha iyi bir teklif sunmazsa çok daha sert bir şekilde vurulacak

Savaş davulları yeniden çalıyor! Trump sinyali verdi
ABD ordusuna ait 2 savaş uçağı havada çarpışıp yere çakıldı

ABD ordusuna büyük şok! Savaş uçakları havada çarpıştı
Aksaray'da temizlik için kuyuya giren 4 kişiden 3'ü hayatını kaybetti

Kuyu temizliği faciayla sona erdi! Hepsi akraba
Bolu’da yabancı uyruklu şahıs kendisini uyaran polislere saldırdı

2 polisimizin şehit edildiği gün Bolu’da dehşet: Yine hedef oldular
Okan Buruk'tan müjde: Onunla görüşmelerimizde önemli bir yere geldik

Okan Buruk müjdeyi verdi: Yıldız isimle imzalar atılıyor!
Genç üsteğmen kalp krizine yenik düştü

Karakol komutanıydı! Genç üsteğmenden acı haber
Epstein soruşturmasında yeni perde: Fransa’da 10 yeni mağdur ortaya çıktı

Epstein soruşturmasında yeni perde: 10 yeni mağdur ortaya çıktı
Kabine üyelerinden 'İyi ki Erdoğan' paylaşımı

Kabine üyeleri ardı ardına paylaştı: İyi ki Erdoğan...
AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler'e her kesimden tepki var

AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler kimseye yaranamadı