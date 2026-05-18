Haberler

İş makinesine ok gibi saplanan otomobilin genç sürücüsü öldü, 3 kişi yaralandı

İş makinesine ok gibi saplanan otomobilin genç sürücüsü öldü, 3 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Defne ilçesinde kapalı yolu fark etmeyen 20 yaşındaki sürücü, park halindeki iş makinesine çarptı. Kazada sürücü öldü, 3 kişi yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Hatay'da kapalı olan yolu fark etmeyerek park halindeki iş makinesine ok gibi saplanan otomobilin 20 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde gece saat 03.45'te yaşandı. Doğan Dağlı idaresindeki 33 ATB 669 plakalı otomobil, ağır hasarlı binanın yıkımı için bölgede bulunan iş makinesine çarptı. İş makinesinin altına giren otomobilde Doğan Dağlı ağır olmak üzere Z.A.S., F.K. ve M.Ö. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araç içerisindeki yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan sürücü 20 yaşındaki Doğan Dağlı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç sürücünün cenazesi mahalle mezarlığına defnedildi. Kaza anıysa çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, bina yıkım çalışması ise durduruldu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı

Günlerdir gözaltında olan Rasim Ozan Kütahyalı için karar verildi
Bahçeli: Öcalan'ın örgütte etkin olabileceği yapı inşa edilmeli

Bahçeli'den Öcalan için yeni çağrı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu halini unutun! Dövüş maçı için 1,5 yılda 45 kilo verdi, bambaşka birine dönüştü

Bu halini unutun! Bambaşka birine dönüştü
Demokrat adayın twerk görüntüleri ABD'yi karıştırdı

Seçim vaatlerinin önüne geçen dans
Galatasaray'da Icardi için kader haftası

Dananın kuyruğu kopuyor!

Diyarbakır'da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Daha 15 yaşındaydı! Evde korkunç halde bulundu

Rıza Perçin'den Fenerbahçe ve Trabzonspor'a olay tepki: Hakkımız helal değil, hesaplaşacağız

Fener ve Trabzon'a olay tepki: Hakkımız helal değil, hesaplaşacağız
Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı

Dünyada sadece iki adet var! Biri müzede, diğeri çeyizde

Kaderin acı cilvesi! Süper Lig'e çıktıkları gün ligdeki son maçını oynadılar

Süper Lig'e çıktıkları gün ligdeki son maçını oynadılar