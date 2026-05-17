Trafikte yol verme kavgası: 3 ölü

TUTUKLANDI

Antalya'nın Serik ilçesinde dün akşam tabancayla 3 kişiyi öldüren Ahmet Bayar, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi. Adliyede nöbetçi hakimliğe sevk edilen Bayar, tutuklandı.

Bayar emniyetteki ifadesinde, "Dün akşam Serik Cuma pazarı Üründü yolu üzerinde araç içerisinde alkol alırken, karşı taraftan bir araçtan bana selektör yapıldı. Bundan dolayı aramızda tartışma çıktı. Daha sonra 500 metre ileride bana selektör yapan araçtan inen 4 kişi üstüme doğru yürüdü. Kolumdan tutup araç içerisine çekmeye çalıştılar. Yanımda bulunan kendime ait ruhsatlı tabanca ile ateş ettim" dedi.

ÜÇ ARKADAŞ DEFNEDİLDİ

Diğer yandan, Bayar' tarafından öldürülen Emre Savran, Oğuz Avcı ve Bilgin Korkut'un cenazeleri, ikindi vakti kılınan cenaze namazlarının ardından Akbaş Mezarlığında toprağa verildi.

