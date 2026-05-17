Haberler

Trafikte yol verme kavgası: 3 ölü

Trafikte yol verme kavgası: 3 ölü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde tabancayla 3 kişiyi öldüren Ahmet Bayar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Ölen üç arkadaş ise toprağa verildi.

TUTUKLANDI

Antalya'nın Serik ilçesinde dün akşam tabancayla 3 kişiyi öldüren Ahmet Bayar, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi. Adliyede nöbetçi hakimliğe sevk edilen Bayar, tutuklandı.

Bayar emniyetteki ifadesinde, "Dün akşam Serik Cuma pazarı Üründü yolu üzerinde araç içerisinde alkol alırken, karşı taraftan bir araçtan bana selektör yapıldı. Bundan dolayı aramızda tartışma çıktı. Daha sonra 500 metre ileride bana selektör yapan araçtan inen 4 kişi üstüme doğru yürüdü. Kolumdan tutup araç içerisine çekmeye çalıştılar. Yanımda bulunan kendime ait ruhsatlı tabanca ile ateş ettim" dedi.

ÜÇ ARKADAŞ DEFNEDİLDİ

Diğer yandan, Bayar' tarafından öldürülen Emre Savran, Oğuz Avcı ve Bilgin Korkut'un cenazeleri, ikindi vakti kılınan cenaze namazlarının ardından Akbaş Mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Süper Lig'e veda eden son takım Antalyaspor oldu

Süper Lig'e veda eden son takım belli oldu
Trump: İran daha iyi bir teklif sunmazsa çok daha sert bir şekilde vurulacak

Savaş davulları yeniden çalıyor! Trump sinyali verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çorlu'da iki polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada

İki polisimizi şehit eden saldırgan böyle yakalandı
Abdülkerim Bardakcı'dan olay itiraf: O ses hala kulaklarımda! Psikolojik olarak çökmüştüm

''O ses hala kulaklarımda! Psikolojik olarak çökmüştüm''
Gençlerbirliği, Trabzonspor'u gole boğarak ligde kaldı

Trabzonspor'u gole boğdular!
Şampiyon Galatasaray ligi mağlubiyetle tamamladı

Tatsız son!
Herkes küme düşer diyordu! Atila Gerin Eyüpspor'da tarih yazdı

Herkesin ''Kesin küme düşecekler'' dediği takımla tarih yazdı

Eyüpspor, Fenerbahçe'ye son dakikalarda attığı golle ligde kaldı

Kadıköy'de inanılmaz anlar! 87. dakikada atılan golle ligde kaldılar
Vincent Aboubakar, Süper Lig şampiyonuna transfer olma yolunda

Aboubakar, Süper Lig şampiyonuna transfer oluyor