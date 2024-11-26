Flörtlerinin yaş aralığını söyleyen Didem Soydan, yeni bir tartışma başlattı

İddialı tarzı ve tartışmalı açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen ünlü manken Didem Soydan, sosyal medya hesabından yaptığı 'flört yaşı' açıklamasıyla şaşkınlık yarattı. Soydan, "Hem 85'linin hem de 2003'lünün seninle flört ettiği yaştasın" paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

CESUR PAYLAŞIMLARIYLA ÇOK KONUŞULUYOR

Mankenlik kariyerinin yanı sıra cesur pozları ve kendine has tarzıyla da adından söz ettiren Didem Soydan, geçtiğimiz günlerde siyah sütyeniyle koltuğa uzandığı fotoğrafıyla gündeme gelmişti. Bir takipçisinin "Artık çocuk yap" yorumuna ise "Hoşt" yanıtını vererek sosyal medyada tartışma yaratmıştı.

Didem Soydan, özel hayatıyla olduğu kadar yaptığı açıklamalarla da dikkat çekiyor. Soydan'ın flört yaş aralığına dair yaptığı açıklama sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Soydan'ın paylaşımı sosyal medyada kullanıcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bazıları ünlü mankenin açıklamasını cesur bulurken, bazıları ise eleştirilerini dile getirdi. Soydan, kendine özgü paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor.

İşte Didem Soydan'ın o paylaşımı;