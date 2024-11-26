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Flörtlerinin yaş aralığını söyleyen Didem Soydan, yeni bir tartışma başlattı

Flörtlerinin yaş aralığını söyleyen Didem Soydan, yeni bir tartışma başlattı
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Cesur pozları ve kendine has tarzıyla sık sık gündeme gelen ünlü manken Didem Soydan, "Hem 85'linin hem de 2003'lünün seninle flört ettiği yaştasın" çıkışıyla yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

İddialı tarzı ve tartışmalı açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen ünlü manken Didem Soydan, sosyal medya hesabından yaptığı 'flört yaşı' açıklamasıyla şaşkınlık yarattı. Soydan, "Hem 85'linin hem de 2003'lünün seninle flört ettiği yaştasın" paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

CESUR PAYLAŞIMLARIYLA ÇOK KONUŞULUYOR

Mankenlik kariyerinin yanı sıra cesur pozları ve kendine has tarzıyla da adından söz ettiren Didem Soydan, geçtiğimiz günlerde siyah sütyeniyle koltuğa uzandığı fotoğrafıyla gündeme gelmişti. Bir takipçisinin "Artık çocuk yap" yorumuna ise "Hoşt" yanıtını vererek sosyal medyada tartışma yaratmıştı.

Didem Soydan, özel hayatıyla olduğu kadar yaptığı açıklamalarla da dikkat çekiyor. Soydan'ın flört yaş aralığına dair yaptığı açıklama sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Soydan'ın paylaşımı sosyal medyada kullanıcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bazıları ünlü mankenin açıklamasını cesur bulurken, bazıları ise eleştirilerini dile getirdi. Soydan, kendine özgü paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor.

İşte Didem Soydan'ın o paylaşımı;

Flörtlerinin yaş aralığını söyleyen Didem Soydan, yeni bir tartışma başlattı

Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıHALİS ER:

flört fiyat?

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Haber Yorumlarıdikduran adam:

YANİ MÜŞTERİNİN YAŞI OLMAZ DEMİŞ

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarıünal özer:

Bunu da şeyma subaşı gibi türkiye motosiklet federasyonuna kayıt yapmaları gerekiyor bu da milli motor sonuçta

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıJokerAllame:

bunu yiyen fena keyif alıyordur:)

Yorum Beğen24
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Haber YorumlarıDODOK DODOK:

Her şekilde kilirsi vesselam...

Yorum Beğen17
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Haber YorumlarıBARBAROS:

Yani sınır tanımıyorum paradan haber verin diyor

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Haber Yorumlarısiyah.beyaz:

parayı kım verirse ona farketmez..))

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Haber YorumlarıOn:

musteri herzaman haklidir.. how much? ??

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Haber YorumlarıGjerj Kastoroiti:

verse almayınız sırada

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Haber YorumlarıSer_hat:

Üstler 10 numara...

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