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Fırat Tanış Sevgilisiyle Görüntülendi! Yüzünü Sakladı

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Fırat Tanış Sevgilisiyle Görüntülendi! Yüzünü Sakladı

Ünlü oyuncu Fırat Tanış, geçtiğimiz akşam Cihangir'de Pürtelaş adlı mekanda sarışın sevgilisiyle akşam yemeği yedi.

Ünlü oyuncu Fırat Tanış, önceki akşam sevgilisiyle görüntülendi.

Mekan çıkışı yüzünü saklayan sarışın sevgili Fırat Tanış'a sorular sorulurken ayrı ayrı yürümeyi bir araya gelmemek için çaba gösterdi.

"Fırat bey kız arkadaşınız kaçıyor, sizden ayrı yürüyor. Tekrardan bir evlilik düşünüyor musunuz?" sorusunu da yanıtsız bırakan Tanış'ın ağzını bıçak açmadı.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

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