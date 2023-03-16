Finalsiz kaldırılan Arka Sokaklar'ın yerine Yıldız De Bana yarışması yayınlanacak

Kanal D ekranlarının en uzun soluklu projelerinin başında gelen Arka Sokaklar dizisi, geçtiğimiz aylarda final dahi yapmadan apar topar yayından kaldırıldı. Cuma akşamları yayınlanan dizinin yerine ise Hülya Avşar ve Hamdi Alkan'ın yer alacağı oyunculuk sektörüne yeni yeteneklerin seçileceği "Yıldız De Bana" isimli yarışma ekrana gelecek.

Başrollerini Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan gibi usta oyuncuların kadrosunda yer aldığı Arka Sokaklar dizisi, yıllardır Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Geçtiğimiz aylarda ara verilen dizi, final dahi yapmadan apar topar yayından kaldırıldı. Vedasıyla hayranlarını yasa boğan dizinin yerine gelecek olan proje de netleşti.

YILDIZ DE BANA YARIŞMASI GELİYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Arka Sokaklar'ın yerine cuma akşamları Yıldız De Bana yarışması yayınlanacak. Hülya Avşar ve Hamdi Alkan'ın yer alacağı yarışmada oyunculuk sektörüne yeni yetenekler seçilecek. Toplam 18 yarışmacının olacağı Yıldız De Bana'nın 31 Mart akşamı ilk bölümü ile seyirci karşısına çıkması bekleniyor.

Arka Sokaklar dizisinin başrol oyuncusu Zafer Ergin, final kararıyla ilgili "Dizinin bir anda bitmesi bizi üzdü ve şaşırttı" demişti.