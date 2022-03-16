Filtrenin dozunu kaçıran Songül Karlı, son paylaşımıyla takipçilerini ikiye böldü - Haberler

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Filtrenin dozunu kaçıran Songül Karlı, son paylaşımıyla takipçilerini ikiye böldü

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Son zamanlarda değişimiyle sık sık adından söz ettiren şarkıcı Songül Karlı, Instagram hesabından yüzüne filtre uyguladığı bir fotoğrafını paylaştı. Filtrenin dozunu kaçıran Karlı'nın son halini beğenmeyen sosyal medya kullanıcıları, "Doğal daha güzelsin, filtreyi bırak" yorumunu yaptı.

Eski eşi tarafından dolandırıldığı için bir dönem zor günler geçiren şarkıcı Songül Karlı, değişimiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü isimlerin popüler estetiği haline gelen Fransız askısını yaptıran Karlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti.

440 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını aktif olarak kullanan Songül Karlı, sık sık filtre uyguladığı fotoğraflarını paylaşıyor. Şarkıcı son olarak ayna karşısında kırmızı bornozluyla çektiği filtreli fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

Filtrenin dozunu kaçıran Songül Karlı, son paylaşımıyla takipçilerini ikiye böldü

Şarkıcının paylaşımı sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü. Bir kısım Karlı'nın filtreli halini çok beğenirken bir kısım da "Filtre çok olmuş", "Filtresiz daha güzelsin" ve "Eski haline dön" yorumları yapıldı.

Filtrenin dozunu kaçıran Songül Karlı, son paylaşımıyla takipçilerini ikiye böldü

Filtrenin dozunu kaçıran Songül Karlı, son paylaşımıyla takipçilerini ikiye böldü

Filtrenin dozunu kaçıran Songül Karlı, son paylaşımıyla takipçilerini ikiye böldü

Filtrenin dozunu kaçıran Songül Karlı, son paylaşımıyla takipçilerini ikiye böldü

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Songül Karlı, Instagram, Magazin, Haberler

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