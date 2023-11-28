Filistinli Mahkumların Organları Çalınıyor mu? Gigi Hadid'in Paylaşımı Dünya Gündemini Sarsıyo

Filistin kökenli ünlü model Gigi Hadid, yıllar önce gündeme gelen ve İsrailli yetkililerin kabul ettiği Filistinlilerin organ ve derilerini çaldığı iddialarını tekrar paylaşarak, bu konudaki korkunç itirafları hatırlattı. İsrailli profesör Meira Weiss'in 2015 yılında İsrail Kanal 2 tarafından yayınlanan belgeselde yaptığı itiraflar, İsrail'in uzun yıllardır Filistinli mahkumların organlarını çaldığına dair şok edici detaylar içeriyor.

Belgeselde, Kudüs İbrani Üniversitesi'nde anatomist ve sosyoloji profesörü olan Weiss, İsrail Adli Tıp Enstitüsü'nün Filistinli mahkumların organlarını aldığını söyleyerek, "Askerlerin cesetlerine dokunmuyoruz, başkalarından alıyorduk. İlk olarak Filistinlilerin, ardından göçmenlerin ve yabancı işçilerin organlarını alıyorlardı." şeklinde çarpıcı ifadelerde bulundu.

Bu iddialar, İsrail'in düşük organ bağış oranına rağmen dünyanın en büyük deri bankalarından birine sahip olmasının nasıl mümkün olduğu sorularını da beraberinde getirdi. İnsan Hakları Örgütleri, İsrail hükümetinin organ ticareti konusundaki faaliyetlerini inceleyen raporlarla bu korkunç tabloyu destekledi. İsrail'deki soykırımın organ ticaretiyle ilişkilendirilmesi, uluslararası düzeyde ciddi endişelere neden oldu.