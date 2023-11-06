Filistin sorusu Milyoner'e damga vurdu! Kenan İmirzalıoğlu isyan etti: Bütün dünya gözünü kapatıyor

Kim Milyoner Olmak İster'in dün akşam yayınlanan bölümünde Filistin bayrağı ve renklerini yasaklaması sonrasında kullanılan sembol soruldu. Yarışmacının doğru cevap vermesinin ardından Gazze'de yaşanan saldırılara tepki gösteren Kenan İmirzalıoğlu, "Gazze'deki sivilleri, bütün dünya bir gözünü kapatarak, bir kulağını tıkayarak izliyor. İnşallah dünya bir an evvel aklını başına toplar" dedi.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in dün akşam yayınlanan bölümünde günlerdir devam eden İsrail- Gazze saldırılarıyla ilgili bir soru soruldu. Sorunun ardından yaşanan zulme tepki gösteren İmirzalıoğlu, "İnşallah kendini büyük gören ülkeler, insani vicdani bir şekilde son bulur" ifadelerini kullandı.

KARPUZ DİLİMİ SEMBOLÜ SORULDU

Doğru cevaplar vererek 1 milyon TL'lik soruya gelen Eyüp İşler'e " İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında Filistin bayrağı ve renklerini yasaklaması sonrası, hangisi protesto sembolü haline gelmiş ve bir dönem sokakta onu taşıyanlar tutuklanmıştır?" sorusu soruldu. Yarışmacı "Karpuz dilimi" yanıtıyla doğru cevabı verdi.

İMİRZALIOĞLU: İNŞALLAH DÜNYA AKLINI BAŞINI TOPLAR

Sorunun bitmesiyle konuşan Kenan İmirzalıoğlu ise Gazze'de yaşanan zulme sessiz kalmayarak "İnşallah o topraklara barış gelir, oradaki çocuk ve sivil insanların ölümü son bulur. Dünya tuhaf bir şekilde sanki yokuş aşağı yuvarlanıyormuş gibi. Her tarafta savaşlar patlak veriyor. Şu sivillerin ölmesi hepimizin içini acıtıyor. Kimden, hangi inançtan olursa olsun. Gazze'deki sivilleri, bütün dünya bir gözünü kapatarak, bir kulağını tıkayarak izliyor. Gerçekten haklının yanında olmuyorlar. Kim güçlüyse onun yanında oluyorlar. İnşallah dünya bir an evvel aklını başına toplar. İnşallah kendini büyük gören ülkeler, insani vicdani bir şekilde tavır alırlar ve bütün bu savaşlar son bulur. Oradaki insanlar için dua ediyoruz. Allah sabırlar versin" dedi.