'Gibi'nin yıldızı Feyyaz Yiğit baba oldu

Son yılların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Feyyaz Yiğit, hem projeleri hem de açıklamalarıyla gündemden düşmüyor.

Ünlü oyuncu, önce YouTube'da ardından Ölümlü Dünya, Cinayet Süsü gibi filmler ve Gibi dizisiyle geniş kitlelere ulaştı.

Şimdi de Haluk Bilginer'le birlikte rol aldığı 'Yan Yana' filmiyle adından söz ettiren Feyyaz Yiğit güzel bir haberle gündeme geldi.

ÜNLÜ OYUNCUYA TEBRİK MESAJLARI YAĞDI

Özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Yiğit 2018 yılında reklamcı Sedef İnanç ile hayatını birleştirmişti.

Feyyaz Yiğit, baba oldu! Haberi sosyal medyadan duyuran gazeteci Candaş Tolga Işık, paylaşımına "Baba oldu" notunu düşerken, kısa sürede Yiğit'in sevenlerinden tebrik mesajları yağdı.