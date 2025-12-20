Haberler

'Gibi'nin yıldızı Feyyaz Yiğit baba oldu
Güncelleme:
Gibi, Ölümlü Dünya ve Cinayet Süsü gibi projelerle adını duyuran Feyyaz Yiğit bu kez güzel bir haberle gündeme geldi. adını iyice pekiştirmişti. Candaş Tolga Işık ünlü oyuncunun baba olduğunu duyurdu. Yiğit'e sevenlerinden tebrik mesajları yağdı.

  • Feyyaz Yiğit baba oldu.
  • Feyyaz Yiğit 2018 yılında reklamcı Sedef İnanç ile evlendi.
  • Gazeteci Candaş Tolga Işık, Feyyaz Yiğit'in baba olduğu haberini sosyal medyadan duyurdu.

Son yılların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Feyyaz Yiğit, hem projeleri hem de açıklamalarıyla gündemden düşmüyor.

Ünlü oyuncu, önce YouTube'da ardından Ölümlü Dünya, Cinayet Süsü gibi filmler ve Gibi dizisiyle geniş kitlelere ulaştı.

Feyyaz Yiğit'ten hayranlarını sevindiren haber: Candaş Tolga Işık duyurdu

Şimdi de Haluk Bilginer'le birlikte rol aldığı 'Yan Yana' filmiyle adından söz ettiren Feyyaz Yiğit güzel bir haberle gündeme geldi.

Feyyaz Yiğit'ten hayranlarını sevindiren haber: Candaş Tolga Işık duyurdu

ÜNLÜ OYUNCUYA TEBRİK MESAJLARI YAĞDI

Özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Yiğit 2018 yılında reklamcı Sedef İnanç ile hayatını birleştirmişti.

Feyyaz Yiğit'ten hayranlarını sevindiren haber: Candaş Tolga Işık duyurdu

Feyyaz Yiğit, baba oldu! Haberi sosyal medyadan duyuran gazeteci Candaş Tolga Işık, paylaşımına "Baba oldu" notunu düşerken, kısa sürede Yiğit'in sevenlerinden tebrik mesajları yağdı.

