Haberler

Ferhat Göçer ve Ömür Gedik'ten konser

Ferhat Göçer ve Ömür Gedik'ten konser
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ferhat Göçer ve Ömür Gedik, Samsun'da sokak hayvanları yararına konser verdi. Barınaktaki 400'den fazla hayvanın tedavi ve bakım giderlerine destek sağlanan gecede ikili, unutulmaz bir performans sergiledi.

Samsun'da sahne alan Ferhat Göçer ve Ömür Gedik, sokak hayvanlarına destek için konser verdi.

Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer, sevgilisi Ömür Gedik'in sokakta bulup evlerine aldığı yavru keçi hakkında yaptığı esprili sitemle gündeme gelmişti. Göçer, milyon dolarlık boğaz manzaralı villalarının Ömür Gedik tarafından eve alınan keçi ve 30 kedi yüzünden bir hayvan barınağına döndüğünü belirterek serzenişte bulunmuş ve geniş yankı uyandırmıştı. Bu ikili, kuruculuğunu ünlü sanatçı Ömür Gedik'in yaptığı Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HAÇİKO) Samsun'da bir etkinliğe imza attı. Ferhat Göçer ve Ömür Gedik'in sahne aldığı destek gecesinde iki sanatçı çeşitli eserleri seslendirdi.

Barınaktaki 400'den fazla hayvanın tedavi ve bakım giderlerine destek sağlanması için gerçekleştirilen etkinlikte söylediği şarkılarla davetlilere unutulmaz bir akşam yaşatan Ferhat Göçer'in performansı beğeni topladı. Hareketli şarkıları seslendiren Ömür Gedik ise davetlilere eğlence dolu anlar yaşattı. Samsun'da gördükleri ilgiden dolayı memnun olduklarını söyleyen Ömür Gedik, "Samsun'a ayrı bir ilgim ve sevgim var. Bu sevgiyi karşılıksız bırakmayan herkese teşekkür ederim" dedi.

Müzik, eğlence ve destek dolu geceye şehrin ticaret, siyaset, sağlık alanlarından çok sayıda önemli isim katıldı. Gecenin yapılmasında destekleri bulunanlara ise programın sonunda plaket takdim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Meydanlarda milli maç izlenmeyecek! Bakan Çiftçi'den valiliklere genelge

Meydanlarda milli maç izlenmeyecek! Bakandan valiliklere genelge
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası Terörsüz Türkiye yasası için süreç hızlandı

Ankara'da baş döndüren trafik! Erdoğan talimat verdi: Hızlandırın
İki ilde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte bakanlığın ifşa ettiği o markalar

İki ilde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte ifşa edilen o markalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rakamlar güncellendi! Dev bankadan altın yatırımcısını şoke eden tahmin

Dev bankadan altın yatırımcısını şoke eden tahmin
Acun Ilıcalı'nın takımı lige dev maçla başlıyor! İlk rakip korkutucu

Premier Lig'e hiç istemeyeceği bir maçla başlıyor

Kırıkkale'de Keskin Belediye Başkan Vekili Gürsel Demirel oldu

İşte hapis cezası alan AK Partili başkanın yerine seçilen isim
Ölümün de hayırlısı! 19 yaşındaki Yusuf feci şekilde can verdi

Ölümün de hayırlısı! 19 yaşındaki Yusuf feci şekilde can verdi
Tahliye olan Yusuf Ziya Gümüşel, Cübbeli Ahmet'in elini öptü

Tahliye sonrası evine gelen Cübbeli Ahmet'i böyle karşıladı
Milli takım kampında ilginç anlar! Güvenlik görevlisi yıldız futbolcuyu tanımadı

Milli takım kampında ilginç anlar! Dakikalarca içeri giremedi
Saha görevlisinden ünlü modele unutamayacağı hareket

Şu şekil maça giden ünlü modele büyük şok