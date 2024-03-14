Ferhat Göçer, filminde şarkısını izinsiz kullanan Nuri Bilge Ceylan'a dava açıyor

Ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın Merve Dizdar'a performansından dolayı Oscar kazandıran Kuru Otlar Üstüne filminde Ferhat Göçer'in Son Aşkım şarkısını izinsiz kullandığı ortaya çıktı.

"SORULSAYDI İZİN VERİRDİM, BU SEFERLİK AFFEDİYORUM"

Filmde şarkısının kullanıldığını arkadaşlarının uyarısıyla öğrenen Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Göçer, "Filmi izleyen arkadaşımın bana söylemesi üzerine haberim oldu. Ben de şaşırdım. Film çok güzel, benim için gurur. Bana sorulsaydı bir şey talep etmezdim zaten. Ancak beş saniye de olsa, beş dakika da olsa mutlaka eser sahibinden izin alınması gerektiğini Nuri Bilge gibi aydın bir üstadın ekibinin biliyor olması gerekiyor. Bu seferlik affediyorum ve seve seve veriyorum ama telif ve telife gösterilmesi gereken duyarlılık ve sorumluluk müzik ve müzisyenler adına çok önemli bir mesele" dedi.

"DAVA AÇALIM, KAZANDIĞIM PARAYI BURADAN DAĞITAYIM"

Konunun gündem olmasının ardından harekete geçen Göçer, dava açacağını belirterek "Ya da diyorum ki bu zalım telefon açmazsa... Açalım davayı. Kazandığım paranın hepsini buradan 100 dolar 100 dolar size dağıtayım, yiyelim beraber. Sordum avukatlara 'En az 10.000 dolar alırsın' dediler" ifadelerini kullandı.