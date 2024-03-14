Üye Girişi
Haberler

Ferhat Göçer, filminde şarkısını izinsiz kullanan Nuri Bilge Ceylan'a dava açıyor

Güncelleme:

Şarkıcı Ferhat Göçer, Oscar adayı gösterilen Kuru Otlar Üstüne filminde Son Aşkım şarkısını izinsiz kullanan yönetmen Nuri Bilge Ceylan'a dava açıyor.

Ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın Merve Dizdar'a performansından dolayı Oscar kazandıran Kuru Otlar Üstüne filminde Ferhat Göçer'in Son Aşkım şarkısını izinsiz kullandığı ortaya çıktı.

"SORULSAYDI İZİN VERİRDİM, BU SEFERLİK AFFEDİYORUM"

Filmde şarkısının kullanıldığını arkadaşlarının uyarısıyla öğrenen Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Göçer, "Filmi izleyen arkadaşımın bana söylemesi üzerine haberim oldu. Ben de şaşırdım. Film çok güzel, benim için gurur. Bana sorulsaydı bir şey talep etmezdim zaten. Ancak beş saniye de olsa, beş dakika da olsa mutlaka eser sahibinden izin alınması gerektiğini Nuri Bilge gibi aydın bir üstadın ekibinin biliyor olması gerekiyor. Bu seferlik affediyorum ve seve seve veriyorum ama telif ve telife gösterilmesi gereken duyarlılık ve sorumluluk müzik ve müzisyenler adına çok önemli bir mesele" dedi.

Ferhat Göçer, filminde şarkısını izinsiz kullanan Nuri Bilge Ceylan'a dava açıyor

"DAVA AÇALIM, KAZANDIĞIM PARAYI BURADAN DAĞITAYIM"

Konunun gündem olmasının ardından harekete geçen Göçer, dava açacağını belirterek "Ya da diyorum ki bu zalım telefon açmazsa... Açalım davayı. Kazandığım paranın hepsini buradan 100 dolar 100 dolar size dağıtayım, yiyelim beraber. Sordum avukatlara 'En az 10.000 dolar alırsın' dediler" ifadelerini kullandı.

Ferhat Göçer, filminde şarkısını izinsiz kullanan Nuri Bilge Ceylan'a dava açıyor

Ferhat Göçer, filminde şarkısını izinsiz kullanan Nuri Bilge Ceylan'a dava açıyor

Haberler.com / Kaan Güler - Magazin

Kuru Otlar Üstüne Nuri Bilge Ceylan Ferhat Göçer Yönetmen Hukuk Müzik Magazin Kültür Sanat Haberler

Bakmadan Geçme

Felat Aygören kimdir? AK Parti Diyarbakır- Dicle Belediye Başkan adayı Felat Aygören kaç yaşında, nereli? Mehmet Mustafa Kaya kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Kuşadası Belediye Başkan adayı Mehmet Mustafa Kaya kaç yaşında, nereli? İsmail Arslan kimdir? MHP Konya Akören Belediye Başkan Adayı İsmail Arslan kaç yaşında, nereli? Mehmet Şahin kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Köşk Belediye Başkan adayı Mehmet Şahin kaç yaşında, nereli? Semih Dere kimdir? CHP Denizli Çivril Belediye Başkan Adayı Semih Dere kaç yaşında, nereli? Erdoğan Dindar kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Koçarlı Belediye Başkan adayı Erdoğan Dindar kaç yaşında, nereli? Hasan Akar kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Karpuzlu Belediye Başkan adayı Hasan Akar kaç yaşında, nereli? Ali Altıner kimdir? CHP Denizli Çardak Belediye Başkan Adayı Ali Altıner kaç yaşında, nereli? Davut Arzu kimdir? AK Parti Diyarbakır- Çınar Belediye Başkan adayı Davut Arzu kaç yaşında, nereli? Suat Akmeşe kimdir? AK Parti Diyarbakır- Çüngüş Belediye Başkan adayı Suat Akmeşe kaç yaşında, nereli? Şeyhmus Karamehmet kimdir? AK Parti Diyarbakır- Çermik Belediye Başkan adayı Şeyhmus Karamehmet kaç yaşında, nereli? Mehmet Işıkta kimdir? AK Parti Diyarbakır- Silvan Belediye Başkan adayı Mehmet Işıkta kaç yaşında, nereli? İbrahim Alaca kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Karacasu Belediye Başkan adayı İbrahim Alaca kaç yaşında, nereli? Hasan Işık kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Germencik Belediye Başkan adayı Hasan Işık kaç yaşında, nereli? Mehmet Yelken kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Efeler Belediye Başkan adayı Mehmet Yelken kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title