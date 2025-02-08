Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir

Arabesk müziğinin efsanevi ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025 tarihinde karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Vefatıyla sevenlerini yasa boğan Ferdi Tayfur, 4 Ocak'ta son yolculuğuna uğurlandı.

FERDİ TAYFUR'UN VASİYETİNDE KIZININ İSMİ GEÇMEDİ

12 Şubat tarihinde vefatı üzerinden 40 gün geçecek olan Ferdi Tayfur'un vasiyeti ortaya çıktı. Usta sanatçının hem yeğeni hem de basın danışmanı olan Şirin Gözalıcı, sosyal medya hesabından Tayfur'un vasiyetini paylaştı. Gözalıcı'nın paylaşımına göre Ferdi Tayfur'un mal varlığının bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri'ine, Darüşşafaka Vakfı'na ve LÖSEV'e bağışladığı öğrenildi.

"AZGINLIK BEDEL ÖDETİR"

Babasının vasiyetinde ismi geçmeyen Tuğçe Tayfur, Instagram hesabından zehir zemberek bir paylaşım yaptı. Tayfur, "Bugün çok önemli, Türkiye'ye mâl olmuş bir hukuk profesörü bana şöyle bir söz söyledi; Tuğçe unutma, azgınlık bedel ödetir. Bu çok ama çok doğru..." dedi.