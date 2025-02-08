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Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir
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Hayatını kaybeden arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur'un vasiyetinde ismi geçmeyen kızı Tuğçe Tayfur'dan zehir zemberek paylaşım geldi. Tuğçe Tayfur, "Bugün çok önemli, Türkiye'ye mâl olmuş bir hukuk profesörü bana şöyle bir söz söyledi; Tuğçe unutma, azgınlık bedel ödetir. Bu çok ama çok doğru." dedi.

Arabesk müziğinin efsanevi ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025 tarihinde karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Vefatıyla sevenlerini yasa boğan Ferdi Tayfur, 4 Ocak'ta son yolculuğuna uğurlandı.

FERDİ TAYFUR'UN VASİYETİNDE KIZININ İSMİ GEÇMEDİ

12 Şubat tarihinde vefatı üzerinden 40 gün geçecek olan Ferdi Tayfur'un vasiyeti ortaya çıktı. Usta sanatçının hem yeğeni hem de basın danışmanı olan Şirin Gözalıcı, sosyal medya hesabından Tayfur'un vasiyetini paylaştı. Gözalıcı'nın paylaşımına göre Ferdi Tayfur'un mal varlığının bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri'ine, Darüşşafaka Vakfı'na ve LÖSEV'e bağışladığı öğrenildi.

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir

"AZGINLIK BEDEL ÖDETİR"

Babasının vasiyetinde ismi geçmeyen Tuğçe Tayfur, Instagram hesabından zehir zemberek bir paylaşım yaptı. Tayfur, "Bugün çok önemli, Türkiye'ye mâl olmuş bir hukuk profesörü bana şöyle bir söz söyledi; Tuğçe unutma, azgınlık bedel ödetir. Bu çok ama çok doğru..." dedi.

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir

Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıASar Gnc:

o azgin sen olmayasin. baban onca maldan sana zinlik birakmamis. demekki adami cok üzdün tugce

Yorum Beğen47
Yorum Beğenme10
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Haber YorumlarıCem ABACI:

Duygusallık abidesi bir baba kızını hatırlamak istememişse tırmalamaya gerek yok.Kamuoyunu da bu işe karıştırmamak lazım

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme11
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