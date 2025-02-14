Fenomen Merve Taşkın gözaltına alındı

OnlyFans'ta yaptığı müstehcen paylaşımlarla bilinen fenomen Merve Taşkın, sosyal medya hesabından şaşırtan bir ilan verdi. Taşkın, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yalnız olanlar için 400 bin TL karşılığında akşam yemeğine çıkacağını söyledi. Cinsiyet fark etmediğini söyleyen Taşkın, özelliklerini yazarak ilgi çekmeye çalıştı.

MERVE TAŞKIN GÖZALTINDA

Paylaşımla ilgili vatandaşlardan CİMER'e şikayet yağdı. Tepkilerin ardından Merve Taşkın gözaltına alındı.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

Sosyal medya hesabı üzerinden 'Müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek' suçundan, 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası istemiyle yargılanan Merve Taşkın, geçtiğimiz yıl suçlamalardan beraat etmişti.