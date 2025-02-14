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Fenomen Merve Taşkın gözaltına alındı

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14 Şubat'ta yalnız olan bir kişiyle 400 bin lira karşılığında akşam yemeğine çıkacağını duyuran fenomen Merve Taşkın gözaltına alındı.

OnlyFans'ta yaptığı müstehcen paylaşımlarla bilinen fenomen Merve Taşkın, sosyal medya hesabından şaşırtan bir ilan verdi. Taşkın, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yalnız olanlar için 400 bin TL karşılığında akşam yemeğine çıkacağını söyledi. Cinsiyet fark etmediğini söyleyen Taşkın, özelliklerini yazarak ilgi çekmeye çalıştı.

Fenomen Merve Taşkın gözaltına alındı

MERVE TAŞKIN GÖZALTINDA

Paylaşımla ilgili vatandaşlardan CİMER'e şikayet yağdı. Tepkilerin ardından Merve Taşkın gözaltına alındı.

Fenomen Merve Taşkın gözaltına alındı

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

Sosyal medya hesabı üzerinden 'Müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek' suçundan, 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası istemiyle yargılanan Merve Taşkın, geçtiğimiz yıl suçlamalardan beraat etmişti.

Fenomen Merve Taşkın gözaltına alındı
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Her türk birgün mutlaka tutuklanmayı tadacaktır

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Gözaltına alınmasaydı düşünebilirdim

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Haber YorumlarıAli Sekerci:

Bunun edeceği gecelik 5 bin

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Haber YorumlarıMGk:

Modernlik diye diye memleket kerhaneye döndü..Bu gidişimizle 20 sene sonra Ermenistan saldırsa karşılık verecek asker bulamayız

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Haber Yorumlarıvolkan yucebas:

türkiye cennet olsa hurileri nurileri de tutuklarsınız

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Haber YorumlarıMengele:

Seninle aksam yemegine cikarsam tatlim 1 milyon alirim yalniz 1 saat umarim o bir saati hizli gecer

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