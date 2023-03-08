Fazla kilolarından kurtulan Ata Demirer, adeta iğne ipliğe döndü

Son olarak Bursa Bülbülü filmiyle izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncu Ata Demirer, verdiği kilolarla adeta iğne ipliğe döndü. 22 kilo veren oyuncunun son hali sosyal medyada da konuşulmaya başlandı.

Başrolünde yer aldığı Bursa Bülbülü filmi Disney Plus'ta yayınlanan Ata Demirer, değişimiyle adından söz ettirdi. Geçtiğimiz haftalarda katıldığı canlı yayında 22 kilo verdiğini söyleyen başarılı oyuncunun son hali dikkat çekti.

FAZLA KİLOLARINDAN KURTULDU

Uzun süredir Çanakkale'de yaşayan oyuncu bir arkadaşıyla poz vererek Instagram hesabından paylaştı. Demirer verdiği kilolarla adeta iğne ipliğe döndü. Oyuncunun son halini görenler şaşkınlığını gizleyemezken nasıl kilo verdiği de merak konusu oldu.

İşte Ata Demirer'in son hali:

"KARBONHİDRAT TÜKETMEDİN, PROTEİNLE BESLENDİM"

Geçtiğimiz haftalar Fatih Altaylı'nın programına konuk olan Ata Demirer, 22 kilo verdiğini söyleyerek formülünü vermişti. Beslenmenin yanı sıra spora da önem verdiğini söyleyen Demirer "Öğlen ve akşam karbonhidrat tüketmedim. Direkt et, balık yani proteinle beslendim. Sabahları da 45 dakika yürüdüm. Meğer glutenle ilgili sorunum varmış demek ki..." demişti.