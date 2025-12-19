Fatih Ürek'le ilgili korkutan iddia sonrası menajerinden açıklama geldi
15 Ekim'de kalp krizi geçiren Fatih Ürek, yoğun bakımda tedavi görüyor. Ürek'in bitkisel hayatta olduğu yönündeki söylentiler ise menajeri Mert Siliv tarafından yalanlandı. Siliv, "Fatih bitkisel hayata girmedi. Sağlık durumu stabil" dedi.
- Fatih Ürek, 15 Ekim'de geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakımda tedavi görüyor.
- Fatih Ürek'in menajeri Mert Siliv, sanatçının bitkisel hayata girmediğini ve sağlık durumunun stabil olduğunu açıkladı.
- Fatih Ürek'in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor ve uyanması bekleniyor.
15 Ekim'de evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan Fatih Ürek, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Sanatçının sağlık durumu, hem yakın çevresi hem de hayranları tarafından büyük bir dikkatle takip ediliyor.
Son günlerde Fatih Ürek'in durumu hakkında çeşitli iddialar gündeme geldi. Gazeteci Özlem Gürses, sanatçının sağlık durumuna dair bilgiler aktardı.
Gürses, Ürek'in kısa süreli göz açıp kapatabildiğini, ancak uzun süre yatıyor olması nedeniyle vücudunda bazı yaralar oluştuğunu belirtti.
SÖZ KONUSU İDDİALARI YALANLADI
Gazeteci ayrıca, Ürek'in bitkisel hayata girdiğini de söyledi. Bu açıklama kısa sürede gündem olunca söz konusu iddialara yanıt gecikmedi.
Fatih Ürek'in menajeri Mert Siliv, çıkan haberlerin ardından yeni bir açıklama yaparak söz konusu iddiaları yalanladı.
Menajer tarafından yapılan açıklamada, 'Fatih bitkisel hayata girmedi. Sağlık durumu stabil. Yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor ve biz umutla uyanmasını bekliyoruz' ifadeleri kullanıldı.