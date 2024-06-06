Farah Zeynep Abdullah'tan Mehmet Ali Erbil'in ekrana dönmesine tepki

Uzun yıllardır sağlık sorunlarıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, Turnike programıyla ekrana geri dönüyor. Yarışmanın Kanal D ekranlarında yayınlanacağını öğrenen Farah Zeynep Abdullah'tan tepki gecikmedi.

"MAL BİR KANAL"

Oyunculuğun yanı sıra yaptığı yorumlarla da sık sık adından söz ettiren Abdullah, Kanal D'nin Mehmet Ali Erbil'in tanıtımını "İşte parmağın sahibi geldi" notuyla paylaşıldığını görünce "Iyy ne kadar da mal bir kanal" yorumunu yaptı. Ünlü oyuncunun yorumu sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kısım Abdullah'a destek verirken bir kısım da yorumu gereksiz buldu.

EKRANLARA DÖNÜYOR

Kanal D ekranlarında program yapacak olan Mehmet Ali Erdbil, fragmanda "Parmağın sahibi geldi. Duyduk ki herkes parmağı tartışıyormuş. Size hiç yakıştıramadım. Bu parmağın gerçek sahibi Mehmet Ali Bey'den başkası olabilir mi? Tabii bunda da benim parmağım var. Yeni değil, geri geldi. Coşmak için, eğlenmek için, gani gani vermek için... Ne zaman mı? Parmaktan sonra... Bağcılar'da giderken sağda, dönerken solda... Parmağı takip edin" ifadelerini kullanmıştı. Erbil'in programının ne zaman başlayacağı ise henüz bilinmiyor.