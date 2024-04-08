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Farah Zeynep Abdullah, Netflix Türkiye yönetimini eleştirdi

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Farah Zeynep Abdullah son aylarda dizi dünyasıyla ilgili yaptığı eleştirilerle dikkatleri üzerine çeken ünlü senarist Ali Aydın'ın Netflix Türkiye yönetimiyle ilgili eleştirisini paylaştı.

Ali Aydın, Netflix Türkiye'nin başındaki Pelin Diştaş'a seslenerek "Siz bize Aydın Doğan'ın mirasısınız… Sizi size yaraşır şekilde eleştiriyorum sayın Pelin Diştaş…

Kanal D'nin Genel Müdürüyken de aynı şey söz konusuydu. İmtiyaz sahibi değilseniz görüşemezdiniz. Yıl 2024…

Şimdi Netflix 2000'lerin Kanal D'si gibi oldu ama dostları hep aynı, zenginleşenler hep aynı, yoksullaşanlar da aynı…" paylaşımını yaptı.

Bu paylaşımı Farah Zeynep Abdullah "Neden youtube kanalı gibi yönetiliyor Netflix diyordum… Merakla bekliyorum bu olayın sonucunu…" mesajıyla yayınladı.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Farah Zeynep Abdullah Ali Aydın Türkiye Kanal D Televizyon Dizi Magazin Güncel Haberler

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