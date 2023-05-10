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Farah Zeynep Abdullah, komedyen Yavuz Güral ile aşk yaşamaya başladı

Magazin Haberleri

Aşk-ı Memnu dizisinin filme uyarlaması olan Bihter'in başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah'ın bir süredir komedyen Yavuz Günal ile aşk yaşadığı öğrenildi. Çift, ilişkilerini basından uzak bir şekilde yaşamayı tercih ediyor.

Aşk-ı Memnu eserinin film uyarlaması Bihter'de Beren Saat'in oynadığı Bihter karakterini oynayan Farah Zeynep Abdullah, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiriyor. Başarılı oyuncunun bir komedyenle aşk yaşadığı ortaya çıktı.

İLİŞKİLERİNİ BASINDAN UZAK TUTUYORLAR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncu komedyen Yavuz Günal ile beraber. Ünlü çift birlikteliklerini bir süredir gözlerden uzak devam ettiriyor. Abdullah'ın yeni sevgilisini yakın arkadaşlarıyla da tanıştırdığı konuşuluyor.

Farah Zeynep Abdullah, komedyen Yavuz Güral ile aşk yaşamaya başladı

DOĞU DEMİRKOL İLE AŞK YAŞAMIŞTI

Kurt Seyit ve Şura, Öyle Bir Geçer Zaman ki ile Masumlar Apartmanı gibi başarılı projelerde başrolü oynayan Farah Zeynep Abdullah, daha önce komedyen Doğu Demirkol ile aşk yaşamıştı. Abdullah'ın adı son olarak Umut Evirgen ile aşk iddiasına karışmıştı.

Farah Zeynep Abdullah, komedyen Yavuz Güral ile aşk yaşamaya başladı

Farah Zeynep Abdullah, komedyen Yavuz Güral ile aşk yaşamaya başladı

Farah Zeynep Abdullah, komedyen Yavuz Güral ile aşk yaşamaya başladı

Ecem Altan
Ecem Altan
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Farah Zeynep Abdullah Magazin Haberler

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