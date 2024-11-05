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Fahriye Evcen'in verdiği pozlara tepki yağıyor: Tam 'Yaprak Dökümü'ndeki 'Necla' olmuşsun

Fahriye Evcen'in verdiği pozlara tepki yağıyor: Tam 'Yaprak Dökümü'ndeki 'Necla' olmuşsun
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Eşi Burak Özçivit ile Fransa'ya giden Fahriye Evcen'in kocaman krem rengi kürküyle Strazburg sokaklarında verdiği pozlar büyük tepki çekti.

2016 yılında ünlü oyuncu Burak Özçivit'le evlenen Fahriye Evcen'in Fransa tatilinde kocaman krem rengi kürküyle verdiği pozlar takipçilerinin büyük tepkisini çekti.

"YAPRAK DÖKÜMÜ'NDEKİ NECLA OLMUŞSUN"

Takipçileri "Kürkünü göstermek için 20 fotoğraf eklemene gerek yoktu" , "Tam 'Yaprak Dökümü'ndeki 'Necla' olmuşsun" , "Sokakta insanlar ne kadar sade giyinmiş ama Fahriye Evcen çok abartılı" diye yazdı.

İşte Fahriye Evcen'in tepki çeken o pozları;

Fahriye Evcen'in verdiği pozlara tepki yağıyor: Tam 'Yaprak Dökümü'ndeki 'Necla' olmuşsun

Fahriye Evcen'in verdiği pozlara tepki yağıyor: Tam 'Yaprak Dökümü'ndeki 'Necla' olmuşsun

Fahriye Evcen'in verdiği pozlara tepki yağıyor: Tam 'Yaprak Dökümü'ndeki 'Necla' olmuşsun

Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıDODOK DODOK:

Kırrolukta zirve, maşallah...

Yorum Beğen49
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Haber Yorumlarısedat :

Yabancılar kesin ortadoğulu hangi ülkeden acaba demişlerdir görünce.

Yorum Beğen48
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Haber YorumlarıHakan Kara:

GÖRGÜSÜZ AYI DERLER YA AYNEN ÖYLE

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıOcean Express cargo Ltd:

ÖLÜ BİR HAYVANI BOYNUNA KOLYE YAPAR GİBİ GEZİNMEK NARSİSTLİĞİN EN TEPESİ..BUNLAR ALLAH YOK SANIYORLAR ..

Yorum Beğen27
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Haber Yorumlarıerkan yüksel:

ABUK SUBUK İŞLERE MILYONLAR VEREN YAPIMCILARI TAKIBE ALMASI LAZIM DEVLETIN...BUNLARI SIMARTAN BU SIRKETLER

Yorum Beğen26
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Haber YorumlarıDiyojen Öz:

YAZIK Kİ O HAYVANA NE GUNAHKAR KULLAR VAR. VAYKİ NE VAAAH

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Haber YorumlarıKadir Gndz:

Bu görgüsüzlüğü medeniyet zannediyoruz

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Haber YorumlarıKemal Şenel:

Vay mal vay görgüsüz teyze tuuuuuu

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