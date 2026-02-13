Fahriye Evcen'in Burak Özçivit'e takındığı tavır tanıtıma damga vurdu
Burak Özçivit'in Dubai'de katıldığı etkinlikte Fahriye Evcen'in mesafeli ve keyifsiz tavırları dikkatlerden kaçmadı. Çiftin hayranları bu görüntü için "Yaprak Dökümü Necla ve Cem sahnesi geldi aklıma" şeklinde yorumlar yaptı.
- Burak Özçivit, Dubai'de düzenlenen bir emlak projesinin tanıtımına katıldı.
- Etkinlikte eşi Fahriye Evcen'in keyifsiz olduğu gözlemlendi.
- Etkinlik görüntüleri sosyal medyada yayıldı ve kullanıcılar yorumlar yaptı.
Burak Özçivit, Dubai'de düzenlenen bir emlak projesinin tanıtımına katıldı. Etkinlik sırasında eşi Fahriye Evcen'in sergilediği tavırlar dikkat çekti. Etkinlik boyunca bir hayli keyifsiz olduğu gözlenen Fahriye Evcen'in, Burak Özçivit'in çabalarına rağmen neşelenmediği görüldü. O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
YORUMLAR PEŞ PEŞE GELDİ
Videonun altına çok sayıda yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar "Yaprak Dökümü Necla ve Cem sahnesi geldi aklıma" ifadelerini kullanırken, bazıları ise "Araları bozuk belli", "Aralarında bir sorun var gibi", "Üzgün görünüyor Fahriye" ve "Kibir kötü bir şeydir" şeklinde yorumlar yaptı.