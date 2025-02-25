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Fahriye Evcen'in aracı çöp kamyonuna benzetildi! Fiyatı dudak uçuklattı

Fahriye Evcen'in aracı çöp kamyonuna benzetildi! Fiyatı dudak uçuklattı
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Haberler
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Ünlü çift Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in lüks yaşam tarzı bir kez daha gündem oldu. Fahriye Evcen'in sosyal medya hesabından paylaştığı 4×4 arazi tipi kamyonunun fiyatı dudak uçuklattı.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in 4×4 arazi tipi kamyonu sosyal medyada gündem oldu. Çöp kamyonuna benzetilen aracın fiyatı ise dudak uçuklattı.

Çalıkuşu dizisinde başlayan aşklarını 2017 yılında evlilikle taçlandıran Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2019'da ilk çocukları Karan'ı, 2023'te de ikinci çocukları Kerem'i kucaklarına aldı.

Geçtiğimiz haftadan beri çocuklarıyla birlikte karın tadını çıkaran çift, paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

FİYATI ŞOKE ETTİ

Son olarak Fahriye Evcen, kar pozlarında lüks kamyonunu gösterdi. 4×4 arazi tipi kamyonunu paylaşan ünlü ismin aracının 5 milyon TL civarında olduğu görülürken, araç sosyal medyada çöp kamyonuna benzetildi.

Fahriye Evcen'in aracı çöp kamyonuna benzetildi! Fiyatı dudak uçuklattı

Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (7)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

bunlardan muğlada askerken bizim birliktede vardı bu aracı iki kere muğla milas yolunda devirdiler ya şöförlef acemiydi yada araçlar sıkıntılıydı

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Haber YorumlarıErgin Akdoğan:

Araba değil karavan

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Fiyati sokemi etti.

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Bu arabaya çöp arabası diyenler ömründe bir kez binmiş mi bu arabaya acaba

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Haber Yorumlarıahmet kasap:

5 DAKİKALIK REKLAM İÇİN 80 MİLYON TL ALDI ARABANIN LAFI MI OLUR

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Haber YorumlarıBarbaros TEZALİ:

laf edenler vizyonsuz gibi geldi bana

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