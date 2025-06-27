Fahriye Evcen'den imajını tazeledi

Fahriye Evcen'den imajını tazeledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzun süredir ailesiyle sade bir yaşam süren Fahriye Evcen, imajındaki değişikliği sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. Bu zarif dönüş, hayranları tarafından ekranlara yeniden adım atacağının işareti olarak yorumlandı.

Bir döneme damga vuran projelerde rol alarak adını geniş kitlelere duyuran Fahriye Evcen, hem güzelliğiyle hem de başarılı oyunculuğuyla yıllardır ekranların en sevilen isimlerinden biri olmayı sürdürüyor. Uzun süredir setlerden uzak kalan Evcen, özel hayatına odaklandığı bu dönemde zaman zaman yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarıyla bağını koparmadı.

"Çalıkuşu" dizisinin setinde tanıştığı Burak Özçivit'le 2017 yılında nikâh masasına oturan Evcen, 2019'da ilk oğlu Karan'ı, 2023'te ise ikinci oğlu Kerem'i kucağına alarak anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Annelik sürecine öncelik vererek kariyerine kısa bir ara veren güzel oyuncu, ailesiyle birlikte gözlerden uzak ve dingin bir hayat sürmeyi tercih etti.

Fahriye Evcen'den imajını tazeledi

Ancak Evcen'in son paylaşımı, hayranlarını heyecanlandırdı. Aynada çektiği bir özçekimi "New cut" notuyla paylaşan Evcen, yeni saç modeliyle dikkatleri üzerine çekti. Zarafeti ve doğal güzelliğiyle övgü toplayan oyuncunun bu paylaşımı, aynı zamanda setlere dönüş hazırlığında olduğu yönünde yorumlandı. Evcen'in hem fiziksel değişimi hem de son dönemdeki artan görünürlüğü, ekranlara yeniden adım atacağına dair beklentileri güçlendirdi.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında ikinci teklif belli oldu

Hükümetten 600 bin kamu işçisine ikinci zam teklifi
Cumhurbaşkanı Erdoğan güncel rakamları paylaştı: Tam manasıyla destan yazdık

Güncel rakamları bu sözlerle duyurdu: Tam manasıyla destan yazdık
İsrail, Lübnan'ın güneyinde 20 hedefi vurdu

İsrail durmuyor! Yine komşusunu vurdu, şiddetli patlamalar yaşanıyor
Vahşice öldürülmüştü! Rümeysa Özcan davasında çıkan karar ayakta alkışlandı

Rümeysa Özcan davasında çıkan karar ayakta alkışlandı
TÜVTÜRK dönemi bitiyor! İşte araç muayene istasyonlarının yeni ismi

TÜVTÜRK dönemi bitiyor! İşte araç muayene istasyonlarının yeni ismi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYunus Deliorman :

halk ban bizi, bu halk bankı........

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kahtalı Hamido'nun oğlu parkta ölü bulundu

Ünlü sanatçının oğlu parkta ölü bulundu
Yatırımcı şaşkın! Altında çok sert düşüş

Altında çok sert düşüş
Beckham yıllar önce yaşadığı sakatlık yüzünden ameliyat oldu

Beckham hastaneye kaldırıldı! Eşinden ilk fotoğraf geldi
Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı

Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı
Kutlamalara damga vurdu! Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı

Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı
Sedat Peker, doğum günü partisinde ortaya çıktı! Şarkıdaki sözler bir hayli manidar

Sedat Peker, doğum gününde ortaya çıktı! Çalan şarkıya bakın
Fenerbahçe'de tarihi imza! 2029'un sonuna kadar takımın başında olacak

Fenerbahçe'de tarihi imza! 2029'un sonuna kadar takımın başında olacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.