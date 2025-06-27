Fahriye Evcen'den imajını tazeledi

Bir döneme damga vuran projelerde rol alarak adını geniş kitlelere duyuran Fahriye Evcen, hem güzelliğiyle hem de başarılı oyunculuğuyla yıllardır ekranların en sevilen isimlerinden biri olmayı sürdürüyor. Uzun süredir setlerden uzak kalan Evcen, özel hayatına odaklandığı bu dönemde zaman zaman yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarıyla bağını koparmadı.

"Çalıkuşu" dizisinin setinde tanıştığı Burak Özçivit'le 2017 yılında nikâh masasına oturan Evcen, 2019'da ilk oğlu Karan'ı, 2023'te ise ikinci oğlu Kerem'i kucağına alarak anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Annelik sürecine öncelik vererek kariyerine kısa bir ara veren güzel oyuncu, ailesiyle birlikte gözlerden uzak ve dingin bir hayat sürmeyi tercih etti.

Ancak Evcen'in son paylaşımı, hayranlarını heyecanlandırdı. Aynada çektiği bir özçekimi "New cut" notuyla paylaşan Evcen, yeni saç modeliyle dikkatleri üzerine çekti. Zarafeti ve doğal güzelliğiyle övgü toplayan oyuncunun bu paylaşımı, aynı zamanda setlere dönüş hazırlığında olduğu yönünde yorumlandı. Evcen'in hem fiziksel değişimi hem de son dönemdeki artan görünürlüğü, ekranlara yeniden adım atacağına dair beklentileri güçlendirdi.