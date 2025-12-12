Haberler

Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu

Güncelleme:
"Bez Bebek" dizisindeki sette yaşananlara dair iddiaların gündeme gelmesinin ardından Evrim Akın yıllardır sunduğu Kanal "Ev Gezmesi" programından çıkarıldı. Akın'ın programdan ayrılmasının ardından yapımda değişiklikler yapıldı. Programın adı değiştirildi ve yeni sunucusu belirlendi. Bundan böyle "Pazar Gezmesi" adlı programı, Kanal D'nin başarılı magazin habercisi Asiye Acar sunacak.

  • Evrim Akın, 'Ev Gezmesi' programından çıkarıldı.
  • Kanal D, 'Ev Gezmesi' programının adını 'Pazar Gezmesi' olarak değiştirdi.
  • Asiye Acar, 'Pazar Gezmesi' programının yeni sunucusu oldu.

2007-2010 yılları arasında yayınlanan "Bez Bebek" dizisinde "Yağmur" karakterini canlandıran Asena Keskinci, yıllar sonra dizinin setinde yaşadıklarına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Keskinci, özellikle dizide başrolü paylaştığı Evrim Akın ile ilgili iddialarıyla gündeme geldi.

Set döneminde henüz küçük bir çocuk olduğunu belirten Keskinci, Akın'ın set ortamında sık sık tartıştığını ve kendisine kötü davrandığını, psikolojik şiddet gördüğünü öne sürmüştü.

EVRİM AKIN'IN YERİNE SUNUCU ASİYE ACAR GETİRİLDİ

Buna ek olarak, Keskinci, Akın'ın ailesiyle ilgili de çarpıcı iddialarda bulunmuştu. Akın'ın annesi ile babasının boşanmasında rolü olduğunu iddia eden Keskinci, "Bu kadın benim üvey annem oluyor. Hala babamla birlikte yaşıyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

Keskinci'nin açıklamalarının ardından Evrim Akın, avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada suçlamaları yalanlamıştı.

Yaşanan tartışmaların ardından Kanal D, Akın ile yollarını ayırdı. Bundan böyle 'Ev Gezmesi' programını Kanal D'nin deneyimli magazin habercisi Asiye Acar sunacak. Programın yeni adı ise 'Pazar Gezmesi' oldu.

Haber YorumlarıSaynur Bozkurt:

hayırlı olsun iyi olmuş ben inanıyorum o kiza yaptıklarına yanina kar kalmadi

title