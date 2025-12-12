Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu

2007-2010 yılları arasında yayınlanan "Bez Bebek" dizisinde "Yağmur" karakterini canlandıran Asena Keskinci, yıllar sonra dizinin setinde yaşadıklarına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Keskinci, özellikle dizide başrolü paylaştığı Evrim Akın ile ilgili iddialarıyla gündeme geldi.

Set döneminde henüz küçük bir çocuk olduğunu belirten Keskinci, Akın'ın set ortamında sık sık tartıştığını ve kendisine kötü davrandığını, psikolojik şiddet gördüğünü öne sürmüştü.

EVRİM AKIN'IN YERİNE SUNUCU ASİYE ACAR GETİRİLDİ

Buna ek olarak, Keskinci, Akın'ın ailesiyle ilgili de çarpıcı iddialarda bulunmuştu. Akın'ın annesi ile babasının boşanmasında rolü olduğunu iddia eden Keskinci, "Bu kadın benim üvey annem oluyor. Hala babamla birlikte yaşıyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

Keskinci'nin açıklamalarının ardından Evrim Akın, avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada suçlamaları yalanlamıştı.

Yaşanan tartışmaların ardından Kanal D, Akın ile yollarını ayırdı. Bundan böyle 'Ev Gezmesi' programını Kanal D'nin deneyimli magazin habercisi Asiye Acar sunacak. Programın yeni adı ise 'Pazar Gezmesi' oldu.