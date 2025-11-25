Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı

Oyuncu Asena Keskinci, bir süredir gündemde olan açıklamalarında Evrim Akın'ın kendisine psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığını öne sürmüştü.

TikTok üzerinden paylaştığı videolarda Keskinci, Akın'ın 'Bez Bebek' setinde ve sonrasında da benzer davranışlarda bulunduğunu iddia etmiş; ayrıca Akın'ın babasıyla uzun yıllardır birlikte yaşadığı yönünde bir başka iddiayı da dile getirmişti.

DİZİNİN MAKYÖZÜ KONUŞTU

'Söylemezsem Olmaz' programına telefonla bağlanan 'Bez Bebek' dizisinin makyözü Arzu Yurter, Keskinci'nin sözlerini doğrulayarak yeni iddialar da ekledi.

Yurter, "Çocuğun saçını çekiyor, yanağını sıkıyor; 'Sevdim, ne yaptım ki?' diyordu. Bunu sürekli yapıyordu. Bu bir gün değil iki gün değil.Ve annesi çocuğun yanından hiç ayrılmıyordu. Yapımcımız ise bu kişinin baskıları nedeniyle bizi işten çıkardı" ifadelerini kullandı.