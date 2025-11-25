Haberler

Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı

Güncelleme:
Oyuncu Asena Keskinci, geçtiğimiz hafta magazin gündeminde geniş yankı uyandıran bazı iddialar ortaya atmıştı. Keskinci, Evrim Akın'ın sette kendisine hem psikolojik hem de fiziksel şiddet uyguladığını öne sürmüştü. 'Bez Bebek'in makyözü Arzu Yurter ise sette yaşananlara dair yeni açıklamalarda bulunarak "Yapımcımız ise bu kişinin baskıları nedeniyle bizi işten çıkardı" ifadelerini kullandı.

  • Evrim Akın'ın 'Bez Bebek' dizisi setinde bir çocuğun saçını çektiği ve yanağını sıktığı iddia edildi.
  • Evrim Akın'ın annesinin çocuğun yanından hiç ayrılmadığı belirtildi.
  • Dizinin yapımcısının baskılar nedeniyle makyöz Arzu Yurter'i işten çıkardığı iddia edildi.

Oyuncu Asena Keskinci, bir süredir gündemde olan açıklamalarında Evrim Akın'ın kendisine psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığını öne sürmüştü.

TikTok üzerinden paylaştığı videolarda Keskinci, Akın'ın 'Bez Bebek' setinde ve sonrasında da benzer davranışlarda bulunduğunu iddia etmiş; ayrıca Akın'ın babasıyla uzun yıllardır birlikte yaşadığı yönünde bir başka iddiayı da dile getirmişti.

DİZİNİN MAKYÖZÜ KONUŞTU

'Söylemezsem Olmaz' programına telefonla bağlanan 'Bez Bebek' dizisinin makyözü Arzu Yurter, Keskinci'nin sözlerini doğrulayarak yeni iddialar da ekledi.

Yurter, "Çocuğun saçını çekiyor, yanağını sıkıyor; 'Sevdim, ne yaptım ki?' diyordu. Bunu sürekli yapıyordu. Bu bir gün değil iki gün değil.Ve annesi çocuğun yanından hiç ayrılmıyordu. Yapımcımız ise bu kişinin baskıları nedeniyle bizi işten çıkardı" ifadelerini kullandı.

Ceylan Yıldız
Haberler.com / Magazin
