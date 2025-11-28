Evrim Akın, hakkındaki iddialara ağlayarak yanıt verdi: İyilikten başka ne yaptım?

'Bez Bebek' dizisinde canlandırdığı "Yağmur" karakteriyle tanınan Asena Keskinci, dizideki rol arkadaşı Evrim Akın'la ilgili geçtiğimiz günlerde gündeme getirdiği iddiayla magazin gündemini salladı. Keskinci, dizinin setinde Akın'ın kendieine kötü davranıp psikolojik baskı uyguladığını söyleyerek, "Bu kadın benim üvey annem oluyor. Babamla hâlâ birlikteler, aynı evde yaşıyorlar" dedi.

EVRİM AKIN: AĞLAMAKTAN BİTAP OLDUM

Keskinci'nin ardından başka isimler de Evrim Akın ile ilgili benzer iddialar açıklarken, ünlü oyuncu iddialara ağlayarak yanıt verdi. Günlerdir ağladığını söyleyen Akın, "Oturduğum koltuktan kalkamıyorum. Ağlamaktan bitap oldum. İyilikten başka ne yaptım? Annesi doğum günümü kutluyor." dedi.

ASENA KESKİNCİ'NİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Asena Keskinci'nin avukatı Feyza Altun ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Asena Keskinci gerçeklerden başka bir şey anlatmamıştır. Tek bir gözyaşı bile süzülmeden yapılan açıklamalardan ziyade hukuk önünde gerçeklerin açığa çıkması konusunda kararlıyız."

NE OLMUŞTU?

Asena Keskinci, geçtiğimiz günlerde Evrim Akın'ın yılbaşı ağacı süslediği bir videoya denk geldiğini, bunun ardından yıllardır sakladığı bazı yaşanmışlıkları paylaşmaya karar verdiğini söylemişti. Çocuk yaşta yer aldığı "Bez Bebek" setinde Evrim Akın'ın kendisine kötü davrandığını iddia eden Keskinci, o yıllarda ailesinin boşanma sürecinde olduğunu kaydederek Akın'ın kendisine "Senin annenle baban boşanıyor ya... Bir de ben seni bu diziden attırırsam ne olur? Sokakta mı kalırsınız?" dediğini ileri sürmüştü.

Keskinci ayrıca Akın'ın yüzüne sigara dumanı üflediğini ve "Birazdan kanser olacaksın. Çünkü çocuklarda böyle olur" dediğini iddia etmişti. Genç oyuncu, yapım ekibinin Akın'ın ağır ilaçlar kullandığını söyleyerek ondan uzak durmasını istediklerini belirtmişti. İddialar bununla da sınırlı kalmamış ve Keskinci, ailesinin dağılmasında Akın'ın payı olduğunu öne sürerek, annesinden babasının numarasını "barıştırma" bahanesiyle alıp daha sonra babasıyla birlikte olduğunu da dile getirmişti.