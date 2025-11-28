Haberler

Evrim Akın, hakkındaki iddialara ağlayarak yanıt verdi: İyilikten başka ne yaptım?

Evrim Akın, hakkındaki iddialara ağlayarak yanıt verdi: İyilikten başka ne yaptım? Haber Videosunu İzle
Evrim Akın, hakkındaki iddialara ağlayarak yanıt verdi: İyilikten başka ne yaptım?
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü oyuncu Evrim Akın, yıllar önce yayınlanan Bez Bebek dizisindeki rol arkadaşı Asena Keskinci'nin "psikolojik baskı" ve "Babamla birlikte yaşıyor" iddialarına ağlayarak yanıt verdi. Akın, "Oturduğum koltuktan kalkamıyorum. Ağlamaktan bitap oldum. İyilikten başka ne yaptım?" dedi.

  • Asena Keskinci, Evrim Akın'ın 'Bez Bebek' dizisi setinde kendisine kötü davrandığını ve psikolojik baskı uyguladığını iddia etti.
  • Evrim Akın, iddialara ağlayarak yanıt verdi ve 'İyilikten başka ne yaptım?' dedi.
  • Asena Keskinci, Evrim Akın'ın ailesinin dağılmasında payı olduğunu ve babasıyla birlikte olduğunu öne sürdü.

'Bez Bebek' dizisinde canlandırdığı "Yağmur" karakteriyle tanınan Asena Keskinci, dizideki rol arkadaşı Evrim Akın'la ilgili geçtiğimiz günlerde gündeme getirdiği iddiayla magazin gündemini salladı. Keskinci, dizinin setinde Akın'ın kendieine kötü davranıp psikolojik baskı uyguladığını söyleyerek, "Bu kadın benim üvey annem oluyor. Babamla hâlâ birlikteler, aynı evde yaşıyorlar" dedi.

EVRİM AKIN: AĞLAMAKTAN BİTAP OLDUM

Keskinci'nin ardından başka isimler de Evrim Akın ile ilgili benzer iddialar açıklarken, ünlü oyuncu iddialara ağlayarak yanıt verdi. Günlerdir ağladığını söyleyen Akın, "Oturduğum koltuktan kalkamıyorum. Ağlamaktan bitap oldum. İyilikten başka ne yaptım? Annesi doğum günümü kutluyor." dedi.

ASENA KESKİNCİ'NİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Asena Keskinci'nin avukatı Feyza Altun ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Asena Keskinci gerçeklerden başka bir şey anlatmamıştır. Tek bir gözyaşı bile süzülmeden yapılan açıklamalardan ziyade hukuk önünde gerçeklerin açığa çıkması konusunda kararlıyız."

Evrim Akın, hakkındaki iddialara ağlayarak yanıt verdi: İyilikten başka ne yaptım?

NE OLMUŞTU?

Asena Keskinci, geçtiğimiz günlerde Evrim Akın'ın yılbaşı ağacı süslediği bir videoya denk geldiğini, bunun ardından yıllardır sakladığı bazı yaşanmışlıkları paylaşmaya karar verdiğini söylemişti. Çocuk yaşta yer aldığı "Bez Bebek" setinde Evrim Akın'ın kendisine kötü davrandığını iddia eden Keskinci, o yıllarda ailesinin boşanma sürecinde olduğunu kaydederek Akın'ın kendisine "Senin annenle baban boşanıyor ya... Bir de ben seni bu diziden attırırsam ne olur? Sokakta mı kalırsınız?" dediğini ileri sürmüştü.

Evrim Akın, hakkındaki iddialara ağlayarak yanıt verdi: İyilikten başka ne yaptım?

Keskinci ayrıca Akın'ın yüzüne sigara dumanı üflediğini ve "Birazdan kanser olacaksın. Çünkü çocuklarda böyle olur" dediğini iddia etmişti. Genç oyuncu, yapım ekibinin Akın'ın ağır ilaçlar kullandığını söyleyerek ondan uzak durmasını istediklerini belirtmişti. İddialar bununla da sınırlı kalmamış ve Keskinci, ailesinin dağılmasında Akın'ın payı olduğunu öne sürerek, annesinden babasının numarasını "barıştırma" bahanesiyle alıp daha sonra babasıyla birlikte olduğunu da dile getirmişti.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGARİBAN:

bu ünsüzlerde herhaltı yiyecekler sonra salya sümük ağlayacaklar

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mustafa Sarıgül'ün gelininden dedikoduları doğrulayan paylaşım: Son zamanlarda...

Sarıgül'ün gelininden dedikoduları doğrulayan paylaşım
Deterjan kabındaki sosu çiğköfteye döken işletmeye ağır ceza

Çiğköfteciye bu rezilliğinin bedeli ağır oldu
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
Ev sahipleri dikkat! Ödeme için son 2 gün, geciktirene ceza var

Son 2 gün! E-Devlet'ten kontrol edin, ödemeyene ceza var
Mustafa Sarıgül'ün gelininden dedikoduları doğrulayan paylaşım: Son zamanlarda...

Sarıgül'ün gelininden dedikoduları doğrulayan paylaşım
Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko

Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko
300 bin restoran online platformlara savaş açtı: Ya komisyonları düşürün...

Kaos kapıda! Türkiye'deki 300 bin restoran resmen kazan kaldırdı
Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor

Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor
Pierre van Hooijdonk'tan derbi için skor tahimini: 1-0 kazanmalarını bekliyorum

Derbiyi kimin kazanacağını tahmin etti
Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi

Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
Duru'yu okul bahçesinde tabancayla öldüren sanığa indirimsiz 27 yıl 4 ay hapis

Okul bahçesindeki kan donduran cinayette katilin cezası belli oldu
Erdoğan törenle dağıttı! 9 bin 200 araç tek karede böyle görüntülendi

Erdoğan törenle dağıttı! 9 bin 200 araç tek karede böyle görüntülendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.