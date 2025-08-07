Evliliğini toparladı derken şok suçlama! Berk Oktay hakkında olay taciz iddiası

Evliliğini toparladı derken şok suçlama! Berk Oktay hakkında olay taciz iddiası
Ayrılık iddialarıyla gündeme gelen Berk Oktay, eşi Yıldız Çağrı Atiksoy ve kızıyla birlikte mutlu aile pozunu paylaşarak söylentileri yalanladı. "Şükür sebebim ailem" notuyla yaptığı paylaşım dikkat çekerken, aynı gün manken Tuğçe Aral'dan gelen şok bir iddia magazin gündemini sarstı. Aral, evli bir oyuncunun kendisini taciz ettiğini öne sürdü ve bu ismin Berk Oktay olduğunu açıkladı.

Birlikte rol aldıkları Savaşçı dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan ve 2022 yılında nikâh masasına oturan oyuncu çift Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, son günlerde ayrılık iddialarıyla gündeme geldi. Sosyal medyada yapılan son paylaşımlar ise çiftin evliliğinde kriz yaşandığı yönündeki söylentilerin geride kaldığını ortaya koydu.

Hakkında çıkan ayrılık haberlerine doğrudan yanıt vermeyen Berk Oktay, eşi ve kızıyla birlikte çekilen bir aile fotoğrafını "Şükür sebebim ailem" notuyla Instagram hesabında paylaştı. Aynı kareyi paylaşan Yıldız Çağrı Atiksoy da sessizliğini benzer bir ifadeyle bozarak aile vurgusu yaptı.

Çiftin aynı anda benzer içerikler paylaşması, kamuoyunda "evliliklerinde kriz yok" mesajı olarak yorumlandı.

Yaşananların ardından Dream Türk ekranlarında yayınlanan 50 Fifty programında manken ve sunucu Tuğçe Aral'ın yaptığı bir açıklama sosyal medyada gündem oldu. Aral, evli bir oyuncunun kendisini taciz ettiğini iddia ederek, o kişinin Berk Oktay olduğunu öne sürdü.

"Spor salonunda tanıştık. Sonra Instagram'dan ekleyip mesaj atmaya başladı. 1 ay boyunca yazdı. Fantezilerini yazıyordu. Eşi hamile olduğu için açıklamadım. Çocuğa zarar gelsin istemedim. Çocuk doğunca da birkaç kere yazdı. 2 ay önce kendisini engelledim." diyen Aral'ın iddiaları hakkında Oktay cephesinden henüz bir açıklama yapılmadı.

SESSİZLİK SÜRÜYOR

Taciz iddialarının gündeme gelmesinin ardından çiftin birlikte verdikleri aile pozlarını paylaşmaları, bazı kullanıcılar tarafından "algı yönetimi" olarak yorumlansa da, konuyla ilgili resmi bir yalanlama ya da açıklama yapılmadı. Gözler şimdi Berk Oktay'ın bu iddialara verip vermeyeceği yanıta çevrildi.

