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Evliliği 5 ay süren Hadise'den itiraf: Benimki pek evlilikten sayılmaz

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Mehmet Dinçerler ile evliliği sadece 5 ay süren şarkıcı Hadise, son konserinde içini döktü. Sevenleriyle evlilik üzerine sohbet eden Hadise, "Benimki pek evlilikten sayılmaz. Yüreğim soğudu yakamam artık" dedi.

Sahne kıyafetleri ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hadise, dün akşam Antalya'da konser verdi. Şarkı arasında sevenleriyle özel hayatıyla ilgili sohbet eden Hadise, "Benimki pek evlilikten sayılmaz" itirafında bulundu.

AŞKA KAPILARINI KAPATTI

Yağmur Çevik tarafından paylaşılan videoda, şarkı aralarında konsere gelen hayranlarıyla sohbet eden şarkıcı, 8 yıldır evli olan bir seyirciyle konuşurken "Yarım yamalak evlilik mi? Onu anca ben derim çünkü benimki pek evlilikten sayılmaz" dedi. Sıfır Tolerans şarkısını okurken de "Yüreğim soğudu yakamam" dediği kısımda duran Hadise "Ben yakamam artık. Retro falan diyorlar ama... "ifadelerini kullanarak aşktan umudunu kaybettiğini ima etti.

Evliliği 5 ay süren Hadise'den itiraf: Benimki pek evlilikten sayılmaz

EVLİLİKLERİ 5 AY SÜRDÜ

Bir yıl aşk yaşayan Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti geçtiğimiz sene mayıs ayında nikah masasına oturdu. Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan ve nikah töreninden tek kare dahi paylaşmayan ikili, 5. aylarında ayrılık kararı alarak tek celsede boşandı.

Evliliği 5 ay süren Hadise'den itiraf: Benimki pek evlilikten sayılmaz

Ecem Altan
Ecem Altan
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Mehmet Dinçerler Hadise Magazin Haberler

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