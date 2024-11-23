'Evli erkeklerle yatta birlikte olmak nasıl bir duygu?' sorusu Özge Ulusoy'u çıldırttı

Uzun yıllardır podyumlarda fırtınalar estiren ve özel hayatıyla zaman zaman magazin basınında adından söz ettiren Özge Ulusoy, bu kez sosyal medyada bir takipçisi ile girdiği polemikle adından söz ettirdi.

"EVLİ ERKEKLERLE BİRLİKTE OLMAK..."

Takipçisi ünlü modele "Evli erkeklerle yatta birlikte olmak nasıl bir duygu?" şeklinde bir soru yöneltti. Bu soru karşısında öfkelendiği gözlenen Ulusoy, "Ben bilemem akrabalarına sorman gerek sanırım" yanıtını verdi.

EVLİLİK YOLUNDA İLERLİYOR

Öte yandan ünlü modelin 6 yıldır aşk yaşadığı iş insanı Faruk Çolakoğlu ile mutlu bir ilişkisi var. Geçtiğimiz günlerde magazin muhabirlerinin Yakında bir evlilik var mı?" sorusuna Ulusoy, "Biliyorsunuz ben özel hayatım hakkında çok fazla açıklama yapmıyorum. Çok güzel giden bir ilişkimiz var. Allah nazarlardan saklasın. Allah başımdan eksik etmesin. Böyle çok tarih vermeyi sevmiyorum. Ama geri kalan önemli şeyleri sizinle paylaşacağım" cevabını vermişti.

İşte ikili arasında geçen o diyalog;