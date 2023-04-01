Ev sahibiyle davalık olan Tamer Karadağlı sessizliğini bozdu: Kirayı 10 bin TL'den 55 bin TL'ye çıkarmak istedi

Kirasını eksik ödediği iddiasıyla ev sahibiyle mahkemelik olan ve hakkında icra davası açılan Tamer Karadağlı sessizliğini bozdu. Ev sahibinin 10.500 TL olan kirayı 55 bin TL'ye çıkarmak istediği için davalık olduklarını söyleyen Karadağlı, "Kiramı ilk günden beri gününde yatırırım. Hiçbir kira borcum yoktur. Fırsatçı ev sahiplerine örnek teşkil etmesi için hukuki mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim" dedi.

Yıllar önce yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisindeki "Haluk" rolüyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Tamer Karadağlı'nın ev sahibiyle sorunlar yaşadığı ve tarafların mahkemelik olduğu öğrenildi. Ev sahibine eksik kira ödediği ileri sürülen oyuncu,davanın basına sızmasıyla açıklama yaptı.

"HİÇBİR KİRA BORCUM BULUNMAMAKTADIR"

Instagram hesabından yazılı bir açıklama yapan Karadağlı, şu ifadeleri kullandı: "Basında 'Tamer Karadağ'lı kirasını ödemedi' şeklindeki haksız yayınlar nedeniyle açıklama yapmak durumunda kalınmıştır. Borcuna sadık biri olarak ikamet etmekte olduğum apartman dairesinin kirasını oturduğum ilk günden itibaren her ay gününde yatırmış bulunmaktayım. Bu dairenin kira bedeli her sene kanuni oranda arttırılmıştır. Hatta bu sene kanuni artış oranı %25 ile sınırlı olmasına rağmen, tarafımca kiramı yaklaşık %70 oranında arttırarak ödedim. Ev sahibine hiçbir kira borcum da bulunmamaktadır."

"10.500 TL'LİK KİRAYI 55 BİN TL YAPMAK İSTEDİ"

"Yaşanan elim depremi ve ekonomik krizi bahane eden bazı ev sahiplerinin, kiracılardan astronomik oranda zam talep ettiği aşikardır. Benim oturduğum evin sahibi de bu fırsattan yararlanmaya çalışarak 10.500 TL olan kira bedelini 55.000 TL ye çıkarmak istemektedir. Bu yüzde bazında mevcut yasaya aykırı, çok yüksek ve haksız bir artıştır. Kabul edilemez. Hem mağdur kiracılara hem de fırsatçı ev sahiplerini örnek teşkil etmesi açısından bu zammı asla yapmayacağım, ve bu konuda başlattığım hukuki mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğimi kamuoyuna duyurmak isterim. "

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