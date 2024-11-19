Ev hapsindeki Mehmet Ali Erbil, TikTok yayınlarına devam ediyor

Yasadışı bahis reklamı ve teşviki suçlamasıyla ev hapsi cezasına çarptırılan Mehmet Ali Erbil, TikTok üzerinden canlı yayın açtı. Keyifsiz haliyle dikkat çeken Erbil, ''En kötüsü de ev hapsi'' diyerek durumunu değerlendirdi. Ünlü şovmen, ''Ev hapsi ne zaman bitecek?'' diye soran takipçisine de yanıt verdi.

'ZOR BİR SÜREÇ'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasadışı bahis reklamında yer aldıkları gerekçesiyle ev hapsine mahkum edilen Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç, geçtiğimiz hafta kamuoyunun gündemine oturmuştu. TikTok'ta 600 binden fazla takipçisi bulunan Erbil, ev hapsindeyken de sosyal medya yayınlarını sürdürdü.

Canlı yayında takipçilerine seslenen ünlü şovmen, zaman zaman "Alışamadım" şarkısını söyledi. Erbil, "Bu gerçekten çok zor bir süreç" diyerek yaşadığı sıkıntıyı dile getirdi. Bir takipçisinden gelen 'Ev hapsi ne zaman bitecek?' sorusuna yanıt veren Erbil, ''Bilmiyorum, mahkeme karar verecek'' dedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ve sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu 23 kişi hakkında "yasadışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunma" suçundan gözaltı kararı verilmişti. Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç ev hapsine alınmıştı.